Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, vốn vay ngân hàng luôn được coi là nguồn vốn quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Hình thức vay vốn như thế nào, những lưu ý gì khi vay ngân hàng là mối quan tâm của bên vay vốn.

Các hình thức vay vốn phổ biến

Ngoài vốn tự có và vốn từ các đối tác, việc vay vốn ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đa dạng hóa nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Các hình thức vay vốn ngân hàng để kinh doanh phổ biến nhất hiện nay gồm: Vay thế chấp, vay tín chấp, vay thấu chi, vay trả góp.

Trong đó, vay thế chấp là phương thức vay vốn phổ biến nhất hiện nay. Hình thức vay vốn này yêu cầu khách hàng cần có tài sản bảo đảm cho khoản vay, khách hàng có thể vay đến 80% tổng giá trị của tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, vay tín chấp là hình thức vay vốn không cần đến tài sản bảo đảm. Thay vào đó, ngân hàng sẽ dựa hoàn toàn vào uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng.

Đối với hình thức vay thấu chi, ngân hàng sẽ cho phép khách hàng chi tiêu với số tiền lớn hơn số tiền có trong tài khoản ở một hạn mức nhất định.

Phương thức vay vốn phổ biến còn lại là vay trả góp, khách hàng khi vay vốn hình thức này sẽ phải trả khoản tiền bằng nhau cho ngân hàng bao gồm cả gốc và lãi ở mỗi tháng.

Tín dụng ngân hàng luôn là điểm tựa quan trọng cho doanh nghiệp. Ảnh: Nam Khánh.

Rủi ro có thể xảy đến khi vay vốn

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vay vốn cũng đi kèm với các rủi ro tài chính nếu không trả nợ đúng hạn.

Những rủi ro có thể xảy ra khi vay vốn ngân hàng để kinh doanh gồm:

Rủi ro về pháp lý: Nếu bên vay không nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng vay như việc phạt nợ quá hạn, lãi quá hạn… Các trường hợp này sẽ làm cho người vay bị mất thêm chi phí.

Rủi ro về đơn vị kém uy tín: Trong quá trình tìm kiếm đơn vị để vay vốn, khách hàng có thể sẽ gặp một số tổ chức tín dụng kém uy tín. Những gói vay có thể phát sinh với lãi suất cao cùng với nhiều chi phí đi kèm khiến cho khách hàng không thể lường trước được.

Rủi ro tài chính: Nếu không trả nợ đúng hạn, bên vay có thể đối mặt với những rủi ro tài chính nghiêm trọng, bao gồm mất điểm tín dụng, phải trả phí trễ nợ và mất tài sản thế chấp.

Rủi ro về thị trường: Nếu doanh thu của doanh nghiệp đề ra không đạt được kỳ vọng, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Rủi ro về quản lý: Doanh nghiệp quản lý kém hiệu quả dẫn đến việc sử dụng vốn không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Điều này bao gồm cả việc đầu tư nhưng không mang lại lợi nhuận, chi tiêu quá mức vào các hoạt động không cần thiết,...

Rủi ro về lãi suất: Lãi suất tăng làm cho chi phí vay ngày càng tăng cao, do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp có thể kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình.

Vì vậy, trước khi quyết định vay tiền ngân hàng để kinh doanh, người vay cần phải xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc đầy đủ các ưu nhược điểm của việc vay vốn.

Những lưu ý khi vay vốn ngân hàng để kinh doanh

Theo khuyến nghị của các ngân hàng, khách hàng cần quan tâm đến một số lời khuyên khi vay vốn ngân hàng để kinh doanh dưới đây:

Tìm hiểu và lựa chọn phương án vay phù hợp: Khách hàng nên tính kỹ các phương án sao cho hạn mức và thời gian vay hợp lý, lãi suất tốt. Điều này giúp người vay có thể lên kế hoạch thanh toán nợ phù hợp.

Lựa chọn thời gian vay hợp lý: Nếu có đủ khả năng tài chính, khách hàng có thể cân nhắc chọn thời hạn vay vốn ngắn. Ngược lại, có thể chọn kỳ hạn dài để giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng.

Cung cấp thông tin chính xác: Để hồ sơ dễ dàng được xét duyệt, khách hàng cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của ngân hàng.

Đọc kỹ điều khoản của hợp đồng: Tìm hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng sẽ giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình vay vốn.