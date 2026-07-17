Mở đầu buổi họp báo trước trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Myanmar, HLV Kim Sang Sik nhắc đến cảm hứng mà World Cup 2026 mang lại cho ông và các học trò. Trong suốt thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam vẫn theo dõi những trận đấu hấp dẫn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tuyển Việt Nam tập huấn khi World Cup 2026 đang diễn ra. Tôi và các cầu thủ cùng nhau xem một số trận đấu. Đó là những trận đấu rất hấp dẫn, khiến tôi mong muốn một ngày nào đó các cầu thủ Việt Nam được góp mặt tại sân chơi này. Đó là mơ ước của tôi", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo trước trận giao hữu với Myanmar. Ảnh: V.A

Quay trở lại với sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tuyển Việt Nam đang có hàng công rất mạnh. Chúng tôi có Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, mới nhất là Nguyễn Tài Lộc cùng nhiều cầu thủ chất lượng khác.

Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách kết hợp tốt nhất giữa các cầu thủ tấn công qua từng trận đấu. Trận gặp Myanmar là dịp để ban huấn luyện kiểm chứng những gì toàn đội đã thể hiện sau bốn tuần tập luyện. Tôi cũng hy vọng không có cầu thủ nào gặp chấn thương để đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu".

Về việc nhiều cầu thủ chấn thương lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt và không dựa dẫm vào bất kỳ cầu thủ nào.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: VFF

"Sau bốn tuần tập huấn, tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt về thể lực, tâm lý và chiến thuật. Trận đấu với Myanmar là cơ hội để chúng tôi hoàn thiện những bước cuối cùng trước giải đấu. Toàn đội cố gắng thi đấu hết mình và ghi nhiều bàn thắng hòng mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Hai năm trước tuyển Việt Nam thắng Myanmar 5-0. Hiện tại họ có HLV mới. Tôi biết năng lực của ông ấy được chứng minh tại K-League. Đó là động lực để các cầu thủ Myanmar thi đấu tốt hơn", HLV Kim Sang Sik đánh giá về Myanmar.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Thái Nguyên. SVĐ tại đây rất hoành tráng và đẹp. Ngay khi đặt chân đến khách sạn, chúng tôi nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu từ các CĐV, đặc biệt là các bạn nhỏ. Tôi cảm nhận được tình yêu bóng đá rất lớn của người dân Thái Nguyên. Trong trận đấu đầu tiên tại đây, tôi hy vọng các cầu thủ ghi thật nhiều bàn thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik bày tỏ.

"Việc đối đầu với Thái Lan hay Indonesia là câu chuyện của tương lai. Trước mắt, mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sau đó chúng tôi mới nghĩ tới những đối thủ tiếp theo. Đội bước vào từng trận đấu với tinh thần cao nhất", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 19h ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.