"Tuy đây chỉ là một trận đấu giao hữu, tuyển Việt Nam chắc chắn hướng tới một kết quả tốt nhất. Toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới ASEAN Cup 2026", Quang Hải khẳng định.

"Đây là lần đầu tiên đội tuyển về thi đấu tại SVĐ Thái Nguyên. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ địa phương. Toàn thể anh em cầu thủ cùng nhau nỗ lực để có một màn trình diễn tốt", Quang Hải nói thêm.

Quang Hải rất quyết tâm. Ảnh: V.A

Tại ASEAN Cup 2026, Quang Hải được giao nhiệm vụ đeo băng thủ quân. Cầu thủ CLB CAHN nói: "Việc đầu tiên khi được ban huấn luyện cũng như các đồng đội tín nhiệm bầu làm đội trưởng, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Bản thân tôi luôn nỗ lực làm tốt vai trò cá nhân và gắn kết tất cả anh em thành một khối thống nhất. Ở đội tuyển quốc gia, các cầu thủ đều rất chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu và tuân thủ tuyệt đối giáo án của ban huấn luyện. Mỗi cá nhân khi được ra sân đều chiến đấu hết mình để đóng góp vào thành tích chung của đội bóng, đó mới là điều quan trọng nhất".

"Khi đặt chân tới Thái Nguyên, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là tình cảm vô cùng ấm áp của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Sự chào đón đông đảo của người dân ngay tại khách sạn là niềm hạnh phúc lớn đối với các cầu thủ. Về SVĐ Thái Nguyên, mặt cỏ tại đây rất tốt. Với điều kiện sân bãi như thế này, toàn đội nỗ lực cống hiến một trận đấu thật hay để phục vụ khán giả Thái Nguyên", Quang Hải chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 19h ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.