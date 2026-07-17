Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Myanmar lúc 19h ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu quốc tế duy nhất trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Đây được xem là màn tổng duyệt để HLV Kim Sang Sik kiểm tra đội hình, lối chơi và khả năng vận hành chiến thuật của các học trò.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Nhiều gương mặt như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Quang Hải hay Hoàng Đức đều cho thấy phong độ tốt, tạo thêm sự cạnh tranh và chiều sâu đội hình trước giải đấu lớn.

Trong khi đó, Myanmar vừa bổ nhiệm HLV Jorn Andersen và chưa có nhiều thời gian để định hình lối chơi. Dù sở hữu một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam cả về chất lượng đội hình lẫn thành tích đối đầu.

Một chiến thắng trước Myanmar không chỉ giúp tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin mà còn tạo cú hích tinh thần trước hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu bằng một màn trình diễn thuyết phục.

Màn so tài giữa Việt Nam và Myanmar được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Thông tin lực lượng

Hai đội có đầy đủ đội hình

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son.

Myanmar: Pyae Phyo Aung, Thet Hein Soe, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Aung Hlaing Win, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Aung Naing Win, Than Paing, Maung Maung Lwin.