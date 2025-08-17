Sau 2 ngày thi đấu tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội TP.HCM 1 xếp nhất với thành tích 9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Hạng nhì là chủ nhà Hà Nội với 5 HCV, 10 HCB, 1 HCĐ và hạng ba là đội Tây Ninh với 3 HCV, 2 HCB. Các đội Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai cũng giành được HCV.

Giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Giải vô địch Quốc gia được xem là đấu trường cao nhất của Roller Sports Việt Nam, nơi quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai, Sơn La và Hà Nội.

Các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung gồm Patin tốc độ, Patin nghệ thuật và Trượt ván. Thông qua giải đấu, giới chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện của các địa phương và tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025.