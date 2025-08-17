tuyen bong chuyen nu viet nam tay ban nha 1.JPG
Trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp Tây Ban Nha và Kenya tại NTĐ Đông Anh, Hà Nội. Trong hai đội bóng này, Kenya chính là đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại giải thế giới sắp tới. 
Sau chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025, người hâm mộ chờ đợi màn thể hiện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước "quân xanh" mạnh đến từ Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha từng dự Olympic 1992 (hạng 8) và 2 lần tham dự World Championship. Đội bóng này có 8 lần dự giải vô địch châu Âu, vị trí cao nhất là hạng 9 (2009). Đây là cơ hội để Bích Tuyền và các đồng đội được học hỏi, làm quen với phong cách thi đấu của một đội bóng châu Âu. 
Sau khi để thua nhanh trong set 1, Bích Tuyền được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung vào sân, giúp lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi sắc hơn.
Tuy nhiên đây là trận đấu mà số 10 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có được phong độ tốt nhất.
Đội chủ nhà có những thời điểm chơi giằng co với đối thủ hạng 32 thế giới, nhưng không thể giành chiến thắng.
Một trận đấu rất nỗ lực của Trần Thị Thanh Thúy.
Bích Tuyền vẫn có những cú đập uy lực, nhưng cô không thể giúp tuyển nữ Việt Nam thắng được một set nào.
Sau khi thua 0-3, BHL hai đội quyết định thi đấu thêm 1 set nữa.
Tuy nhiên, những lỗi bước 1 của Nguyễn Thị Uyên cùng các đồng đội khiến đội chủ nhà tiếp tục thua trong set 4.
Dù chỉ là trận giao hữu với mục đích chính là thử nghiệm, nhưng rõ ràng là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò có nhiều việc phải làm trước giải vô địch thế giới 2025.
Bích Tuyền cần nhanh chóng lấy lại phong độ, sẵn sàng cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hành trình lịch sử trên đất Thái Lan trong những ngày tới.
Theo danh sách được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký với BTC giải vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với 14 VĐV, đều là những gương mặt quen thuộc vừa thi đấu tại AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V-League 2025. Có thể kể tới những cái tên như: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang... Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya. 