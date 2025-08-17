Theo thống kê, Phạm Quỳnh Hương là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho U21 Việt Nam tại giải U21 bóng chuyền vô địch thế giới 2025, với 62 điểm. Hai VĐV đứng phía sau là Bùi Thị Ánh Thảo (57 điểm), Lê Thuỳ Linh (53 điểm).

Màn thể hiện của Quỳnh Hương ở giải thế giới 2025 nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. Chủ công sinh năm 2008 được giao nhiệm vụ chính là phòng thủ, tuy nhiên cô vẫn có những trận đấu tỏa sáng, ghi điểm chính cho U21 Việt Nam. Cụ thể ở trận thua U21 Chile 1-3, Quỳnh Hương ghi 17 điểm, trong khi trận thắng U21 Cộng hòa Dominica là 13 điểm.

Quỳn Hương ghi điểm nhiều nhất U21 Việt Nam. Ảnh: Volleyball World

Dù còn rất trẻ nhưng Quỳnh Hương thi đấu ngày một chững chạc. Tay đập 17 tuổi có chiều cao không thua kém Trần Thị Thanh Thúy, được kỳ vọng có thể thay thế đàn chị trong tương lai. Nếu khắc phục được hạn chế về thể lực và tấn công đa dạng hơn, chủ công CLB Binh chủng Thông tin sẽ trở nên lợi hại, là mối đe dọa với bất cứ hàng chắn nào.

Ngoài Quỳnh Hương, Lê Thuỳ Linh cũng để lại dấu ấn tại giải vô địch thế giới. Đáng chú ý ở trận gặp đối thủ mạnh U21 Serbia (hạng 8 thế giới), phụ công sinh năm 2009 ghi 13 điểm, với hiệu suất 69% (9 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng), chỉ kém người ghi điểm nhiều nhất U21 Việt Nam là Đặng Thị Hồng 2 điểm.

Kết thúc giải thế giới, U21 Việt Nam đứng hạng 19/24, có 6 trận thắng và 2 trận thua (không tín án phạt của FIVB). Theo kế hoạch, ngày 18/7, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh về nước.