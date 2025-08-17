Bước vào trận đấu, U21 Italia khởi đầu tốt nhờ phát bóng khó và chắn hai hiệu quả, liên tục ép đối thủ ở dọc biên để khép lại set 1 25-22.

U21 Italia thắng các cô gái Nhật Bản siêu kịch tính - Ảnh: Volleytrails

Tuy nhiên, Nhật Bản lập tức đáp trả: khả năng phòng ngự sàn bền bỉ, chuyển trạng thái nhanh và những cú tấn công tốc độ ở vị trí số 3 giúp đội bóng châu Á cân bằng 1-1 (25-22), rồi vượt lên 2-1 sau set 3 áp đảo 25-15.

Không chịu buông, HLV Italia điều chỉnh nhịp tấn công, tăng bóng bậc sau và khai thác các tình huống chồng biên. Chủ công của họ lấy lại cảm giác, còn đối chuyền duy trì hiệu suất ghi điểm ổn định.

Set 4, Italia kiểm soát thế trận bằng chuỗi giao bóng chiến thuật, buộc Nhật Bản phá bước 1, qua đó thắng 25-19 để kéo trận đấu vào set quyết định.

Trận chung kết U21 thế giới diễn ra quá hấp dẫn - Ảnh chụp màn hình

Ở set 5, căng thẳng dâng cao khi hai đội liên tiếp đổi điểm. Italia tỏ ra bản lĩnh hơn ở các pha bóng dài, đặc biệt là khâu chắn – bám chắn đọc bài chính xác và những cú cứu bóng ngoạn mục của libero giúp họ nắm lợi thế sau mốc 10 điểm.

Pha tấn công chéo sân dứt khoát ở cuối trận ấn định 15-11, khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc để lên ngôi vô địch U21 thế giới 2025. Danh hiệu này khẳng định chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu của U21 Italia, trong khi U21 Nhật Bản vẫn xứng đáng ngợi khen với lối chơi kỷ luật, tốc độ và giàu tinh thần chiến đấu.