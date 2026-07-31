Bước vào vòng chung kết với khoảng cách hai gậy so với nhóm dẫn đầu, golfer sinh năm 2001 thi đấu ổn định để tạo nên màn bứt phá đúng thời điểm. Justin Kuk khởi đầu bằng eagle ở hố 4, tiếp tục ghi thêm birdie tại các hố 7 và 18, xen giữa là ba bogey, qua đó khép lại vòng đấu với 72 gậy (even par). Thành tích này đủ giúp anh vượt lên chiếm vị trí số một trên BXH sau 72 hố.

Justin Kuk vô địch đầy xứng đáng.

Khép lại giải đấu với tổng điểm -5, Justin Kuk chính thức đăng quang VAO 2026 - cúp Nam A Bank, tạo khoảng cách 2 gậy so với hai golfer đồng xếp hạng nhì là Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy (-3). Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ổn định của golfer Singapore, đặc biệt là bản lĩnh trong thời khắc quyết định của vòng chung kết.