Ấn Độ vừa gây chú ý toàn cầu khi Bộ Quốc phòng nước này chính thức phê duyệt gói mua sắm vũ khí trị giá 25 tỷ USD, trong đó có việc tiếp tục bổ sung hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga. Quyết định này không chỉ giúp New Delhi củng cố lớp phòng thủ bầu trời trước các mối đe dọa từ Pakistan, mà còn khẳng định S-400 Triumf vẫn là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và đáng tin cậy nhất thế giới hiện nay, dù đã bước sang năm thứ 19 phục vụ.

Bệ phóng S-400. Ảnh: Wikipedia/themoscowtimes

S-400 Triumf, hay còn gọi là SA-21 Growler theo mã NATO, là sản phẩm chủ lực của tập đoàn Almaz-Antey (Nga), được phát triển từ những năm 1990 và chính thức đưa vào biên chế năm 2007.

Hệ thống S-400 Triumf được thiết kế như một giải pháp phòng không đa tầng, di động cao, có khả năng bảo vệ lãnh thổ rộng lớn trước mọi loại mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, máy bay tàng hình, tên lửa hành trình, UAV đến tên lửa đạn đạo chiến thuật và tầm trung.

Khác với nhiều hệ thống phòng không khác chỉ tập trung vào một khoảng cách nhất định, S-400 Triumf sử dụng bốn loại tên lửa khác nhau để tạo thành lớp phòng thủ linh hoạt, từ tầm ngắn đến tầm cực xa.

Về thông số kỹ thuật, S-400 Triumf thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ khả năng phát hiện và theo dõi. Radar thu thập mục tiêu 91N6E Big Bird có tầm phát hiện lên đến 600 km, trong khi radar dẫn bắn 92N6E Grave Stone đảm bảo theo dõi chính xác ở khoảng cách 300-400 km.

Hệ thống S-400 Triumf có thể đồng thời dẫn đường và tiêu diệt từ 36 đến 72 mục tiêu (tùy cấu hình đầy đủ), với thời gian phản ứng chỉ 9-10 giây từ lúc phát hiện đến lúc phóng tên lửa.

Tốc độ tối đa của các tên lửa đạt Mach 14 (khoảng 17.000 km/h), cho phép đánh chặn cả những mục tiêu bay nhanh nhất hiện nay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf. Nguồn ảnh: Vladislav Sergienko/RIA Novosti/lenta.ru

Điểm nổi bật nhất là kho vũ khí tên lửa đa dạng. Tên lửa tầm cực xa 40N6E đạt khoảng cách tiêu diệt 400 km và chiều cao lên đến 30-35 km, chuyên dùng cho mục tiêu chiến lược ở tầm xa. Tên lửa 48N6DM/E3 có tầm 250 km, phù hợp tiêu diệt máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình.

Hai loại tên lửa nhỏ hơn là 9M96E2 (120 km) và 9M96E (40 km) được tối ưu cho mục tiêu cơ động cao, bay thấp hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn, với khả năng cơ động lên đến 20G và đầu dò radar chủ động.

Nhờ đó, S-400 Triumf tạo ra lớp phòng thủ liền mạch từ độ cao chỉ 10 mét đến gần rìa không gian, bao phủ cả không phận rộng lớn mà không cần nhiều đơn vị hỗ trợ.

Quay lại quyết định của Ấn Độ, đây không phải lần đầu New Delhi chọn mua S-400. Năm 2018, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 5 hệ thống (5 squadron) với trị giá khoảng 5,4 tỷ USD và trở thành quốc gia nhập khẩu S-400 lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Gói phê duyệt mới ngày 27/3/2026 chỉ là bước “Acceptance of Necessity” từ Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), chưa phải hợp đồng cuối cùng, nhưng rõ ràng cho thấy Ấn Độ muốn bổ sung thêm số lượng hệ thống S-400 Triumf để mở rộng mạng lưới phòng không.

Trong gói 25 tỷ USD này, phần mua tên lửa phòng không S-400 chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định, cùng với máy bay vận tải, drone tấn công, đạn xuyên giáp và nâng cấp động cơ Su-30.

Ấn Độ phê duyệt mua thêm tên lửa S-400 Nga trong gói mua sắm quốc phòng mới trị giá 25 tỷ USD. Ảnh: aa.com.tr

Việc tiếp tục mua S-400 khẳng định chiến lược “đa dạng hóa nguồn cung” của Ấn Độ, giúp duy trì quan hệ đối tác lâu năm với Nga đồng thời không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ Mỹ hay châu Âu.

Từ góc nhìn công nghệ, S-400 Triumf vẫn giữ lợi thế rõ rệt so với nhiều đối thủ phương Tây. Khả năng tích hợp dữ liệu thời gian thực, chống nhiễu điện tử mạnh mẽ và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm xa khiến hệ thống này trở thành lựa chọn chiến lược hợp lý cho Ấn Độ, quốc gia đang đối mặt với biên giới dài và không phận phức tạp.

Tuy nhiên, hệ thống S-400 Triumf cũng không phải không có hạn chế: chi phí vận hành cao, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Nga và cần thời gian huấn luyện dài để khai thác tối đa.

Dù vậy, hiệu quả thực chiến đã được kiểm chứng qua các cuộc xung đột gần đây, giúp S-400 tiếp tục là “bài toán đau đầu” cho bất kỳ không quân nào muốn xâm nhập không phận được bảo vệ bởi nó.

Quyết định phê duyệt mua thêm S-400 Triumf trong gói 25 tỷ USD không chỉ là bước đi quân sự của Ấn Độ mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hút lâu dài của công nghệ phòng không Nga trên thị trường quốc tế.

Với thông số kỹ thuật vượt trội và khả năng bảo vệ đa tầng, S-400 Triumf tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hàng đầu thế giới, đồng thời góp phần định hình lại cán cân an ninh tại Nam Á trong những năm tới