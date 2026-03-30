Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Titan II (LGM-25C) của Mỹ từng là biểu tượng sức mạnh hạt nhân đáng sợ nhất, với khả năng mang đầu đạn 9 megaton, mạnh gấp hàng trăm lần bom nguyên tử Hiroshima. Được triển khai từ năm 1963 đến 1987, ICBM Titan II không chỉ đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân mà còn đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa nhiên liệu lỏng thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Bài viết phân tích khách quan ưu nhược điểm về công nghệ và thông số kỹ thuật của “gã khổng lồ” này, giúp bạn hiểu rõ hơn hành trình phát triển ICBM Mỹ.

Tên lửa Titan II (LGM-25C) là sản phẩm nâng cấp từ chương trình Titan I, do Martin Company phát triển từ năm 1959 và chính thức đi vào hoạt động năm 1963.

Mỹ đã triển khai tổng cộng 54 quả tại ba căn cứ không quân: Davis-Monthan (Arizona), Little Rock (Arkansas) và McConnell (Kansas).

Mỗi tên lửa nằm trong silo ngầm sâu 44,5008 mét (146 feet), đường kính 7,9248 mét (26 feet), được thiết kế để chịu được vụ nổ gần từ vũ khí hạt nhân đối phương.

Với vai trò trong Kế hoạch Chiến tranh Hạt nhân SIOP, tên lửa Titan II nhắm vào các mục tiêu mềm như căn cứ quân sự, góp phần tạo nên sức mạnh răn đe ba chân (nuclear triad - bộ 3 hạt nhân) của Mỹ.

Về thông số kỹ thuật, Titan II là ICBM lớn nhất và nặng nhất mà Mỹ từng chế tạo. Tên lửa dài 31,3 mét, đường kính 3,05 mét, trọng lượng phóng đạt 149.700kg.

Tên lửa Titan II sử dụng thiết kế hai tầng, với động cơ Aerojet LR87 (tầng 1) và LR91 (tầng 2), đạt tốc độ Mach 25 khi động cơ tắt.

Tầm bắn của ICBM Titan II lên đến 15.000km, đủ để vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Liên Xô hay Trung Quốc chỉ trong 25-30 phút.

Điểm nhấn là đầu đạn W-53 thermonuclear 9 megaton đặt trong xe tái nhập Mk 6, đây là đầu đạn hạt nhân mạnh nhất từng được Mỹ triển khai trên ICBM.

Hệ thống dẫn đường inertial cho phép hiệu chỉnh trong chuyến bay mà không cần tín hiệu mặt đất, với độ chính xác CEP khoảng 900 mét.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa Titan II nằm ở nhiên liệu hypergolic storable, hỗn hợp Aerozine 50 (nhiên liệu) và nitrogen tetroxide (oxy hóa).

Khác với nhiên liệu lỏng dễ bay hơi của tên lửa Titan I, loại nhiên liệu này có thể lưu trữ lâu dài ở nhiệt độ phòng, tự đánh lửa khi tiếp xúc và không cần làm lạnh.

Nhờ đó, Titan II trở thành ICBM đầu tiên có khả năng phóng trực tiếp từ trong silo mà không cần nâng lên mặt đất hay nạp nhiên liệu trước, rút ngắn thời gian từ lệnh phóng đến cất cánh chỉ còn 58-60 giây.

Thiết kế silo cứng cáp với cửa chắn 740 tấn và hệ thống giảm chấn lò xo giúp tên lửa sống sót sau đòn tấn công hạt nhân đầu tiên.

Ưu điểm nổi bật của công nghệ tên lửa Titan II chính là khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và sức hủy diệt vượt trội.

Nhiên liệu storable cho phép tên lửa luôn ở trạng thái “nạp đầy”, tạo lợi thế phản công nhanh chóng trong kịch bản first-strike (tấn công phủ đầu).

Đầu đạn 9 megaton bù đắp hoàn hảo cho độ chính xác chưa cao bằng các ICBM sau này, đủ sức san phẳng khu vực rộng hàng trăm km vuông.

Silo ngầm được gia cố kỹ lưỡng, kết hợp khoảng cách giữa các silo 13-19km, tăng khả năng sống sót trước tấn công bất ngờ.

Nhờ vậy, tên lửa Titan II không chỉ là vũ khí răn đe hiệu quả mà còn là nền tảng cho chương trình không gian Gemini của NASA, chứng tỏ tính linh hoạt cao.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của tên lửa Titan II nằm chính ở hệ thống nhiên liệu lỏng hypergolic (nhiên liệu tự bốc cháy). Loại nhiên liệu này cực kỳ độc hại, ăn mòn và dễ rò rỉ, dẫn đến nguy cơ nổ cao trong quá trình bảo trì.

Vụ nổ silo Damascus (Arkansas) năm 1980 là minh chứng điển hình: một socket 9 pound rơi trong lúc sửa chữa đã đâm thủng thân tên lửa, gây rò rỉ hơi nhiên liệu, sau đó quạt thông gió kích hoạt tia lửa dẫn đến vụ nổ kinh hoàng.

Cửa silo 740 tấn bay tung, đầu đạn 9 megaton bị hất ra ngoài hàng trăm mét nhưng may mắn không phát nổ nhờ cơ chế an toàn. Tai nạn này khiến một người thiệt mạng, nhiều người bị thương và đẩy nhanh quyết định ngừng hoạt động toàn bộ chương trình.

Trước đó, vụ cháy silo năm 1965 tại Arkansas cũng cướp đi sinh mạng 53 người do khí độc và thiếu oxy.

So với ICBM nhiên liệu rắn sau này như tên lửa Minuteman, Titan II đòi hỏi chi phí bảo trì cao, silo lớn dễ bị phát hiện và độ chính xác thấp hơn khiến nó dần lỗi thời khi Mỹ chuyển sang vũ khí chính xác cao, sức công phá nhỏ hơn nhưng an toàn hơn.

Sau 24 năm phục vụ, chương trình tên lửa Titan II chính thức bị hủy bỏ năm 1987 dưới thời Tổng thống Reagan, thay thế bằng các hệ thống hiện đại hơn như MX Peacekeeper.

Lý do chính là lo ngại an toàn, chi phí nâng cấp và nhu cầu chuyển sang công nghệ ICBM nhiên liệu rắn bền bỉ hơn.

Dù vậy, di sản của Titan II vẫn còn nguyên giá trị: bảo tàng Titan Missile Museum tại Arizona vẫn giữ nguyên một silo hoàn chỉnh để giáo dục công chúng về lịch sử Chiến tranh Lạnh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Titan II (LGM-25C) là minh chứng sống động cho cả đỉnh cao lẫn hạn chế của công nghệ ICBM Mỹ thời kỳ đỉnh điểm hạt nhân, đồng thời nhắc nhở về rủi ro tiềm ẩn khi con người chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.