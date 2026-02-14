Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp cho SpaceX, giai đoạn đầu triển khai bao gồm 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam.

Ngày 13/2 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng số quốc gia khi Cục Tần số vô tuyến điện chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ là một quyết định hành chính. Đó là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ hơn với công nghệ không gian thế hệ mới, nơi Internet không còn bị giới hạn bởi địa hình đồi núi, hải đảo hay những “vùng lõm” hạ tầng truyền thống.

Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu triển khai bao gồm 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam. Quy mô này thể hiện cách tiếp cận bài bản, triển khai có kiểm soát và phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia.

Việc được cấp phép sử dụng tần số đồng nghĩa với việc hệ thống có thể triển khai hợp pháp hạ tầng thu – phát tại Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện và bảo đảm không gây nhiễu tới các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu.

Đây là yếu tố then chốt để thị trường phát triển bền vững, tránh xung đột kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin. Đặc biệt, lần cấp phép đầu tiên này khẳng định bước chuyển trong tư duy quản lý: vừa kiểm soát chặt chẽ tài nguyên tần số – nguồn lực quốc gia hữu hạn, vừa tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ đột phá.

Việc hình thành hành lang pháp lý rõ ràng cho mở rộng vùng phủ sóng Internet từ quỹ đạo vệ tinh tầm thấp chính là nền móng để hệ sinh thái kết nối số phát triển ổn định và dài hạn.

Không chỉ là câu chuyện công nghệ, đây còn là bước đi thể hiện tầm nhìn chủ động của Việt Nam trước xu hướng thương mại hóa công nghệ không gian toàn cầu.

Khi thế giới đang mở rộng không gian kết nối lên quỹ đạo, Việt Nam cũng đang chuẩn bị nền tảng để không đứng ngoài dòng chảy đó.

Sự kiện ngày 13/2 vì thế có thể được nhìn nhận như một “cú bật” về hạ tầng kết nối, nơi Internet từ bầu trời chính thức trở thành một phần trong chiến lược phát triển số quốc gia, hướng tới mục tiêu kết nối toàn diện, bao trùm và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, trên truyền thông đưa thông tin SpaceX, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đã có hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam.

Khoản đầu tư này nhằm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, dự kiến sẽ cung cấp kết nối Internet băng thông rộng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nơi hạ tầng Internet truyền thống còn hạn chế.

Việc triển khai dịch vụ Starlink được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa SpaceX và các doanh nghiệp viễn thông trong nước, cùng với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Điều này cũng sẽ góp phần thu hẹp "khoảng cách số", tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ số cho mọi người dân trên cả nước, đặc biệt là tại các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận với hạ tầng băng rộng cố định hoặc mạng 4G, 5G.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của Starlink tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Thời gian thí điểm sẽ kéo dài tối đa 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do SpaceX thành lập tại Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và kết thúc trước ngày 1/1/2031.