Tôi về làm dâu được 2 tháng thì bắt đầu vào bếp nấu nướng. Thực ra, từ trước đến nay tôi vẫn tự tin chuyện bếp núc. Với tôi, nấu ăn không phải điều gì quá khó, chỉ cần tinh ý một chút là món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Trước đó, theo lời chồng tôi kể, mẹ nấu canh cua rất ngon, là “món tủ” của bà, cả nhà ai cũng khen. Nhưng khi trực tiếp ăn, tôi lại thấy không hợp khẩu vị. Mẹ ăn nhạt nên canh cua khá loãng vị, phần cua thì không đóng vầng mà bị nát, lắng xuống đáy nồi.

Hôm đó, tôi chủ động xin nấu. Tôi chỉ làm khác một chút: canh lửa vừa, khuấy nhẹ tay, thêm chút gia vị đúng lúc để cua nổi vầng đẹp. Khi bưng ra, nồi canh nhìn hấp dẫn hẳn. Đúng như tôi nghĩ, cả nhà ăn rất ngon miệng. Ai cũng khen, rồi còn nhanh tay múc phần vầng cua vào bát trước.

Con dâu mâu thuẫn với mẹ chồng vì bát canh cua. Ảnh minh họa

Tôi vui, vì nghĩ đơn giản là mình đã làm tốt. Nhưng tôi không để ý rằng, suốt bữa ăn hôm đó, mẹ chồng gần như im lặng.

Vài ngày sau, tôi lại nấu bún riêu cua. Lần này, tôi làm theo cách của mình: phi hành với dầu ăn cho thơm, cho gạch cua và nước cua vào đun, đảo thành từng mảng vầng vàng óng, rồi để riêng. Khi ăn mới múc vào từng bát, vừa đẹp mắt vừa giữ được vị béo.

Một lần nữa, cả nhà lại khen. Nhưng lần này, tôi nhìn thấy rõ sự khó chịu trên mặt mẹ. Bà không nói nhiều, chỉ buông một câu: “Từ nay cơm nước con nấu đi, mẹ không làm nữa”.

Câu nói đó, lúc đầu tôi nghĩ là mẹ mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng không phải. Từ hôm đó, mẹ gần như rút hẳn khỏi gian bếp, không nấu nướng bất cứ món gì. Bà ở nhà chơi cũng đợi tôi đi làm về nấu nướng.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ bắt đầu thay đổi.

Mẹ vẫn nói chuyện với tôi, nhưng không còn sự gần gũi. Tôi nấu ăn, mẹ không bao giờ khen. Tôi hỏi ý kiến chuyện gì, mẹ cũng chỉ đáp qua loa hoặc gạt đi. Đặc biệt là khi tôi sinh con, cách chăm cháu của hai mẹ con thường xuyên bất đồng. Những va chạm nhỏ dần tích tụ, trở thành mâu thuẫn.

Tôi cũng để ý, từ ngày đó, mỗi lần tôi nấu món gì liên quan đến cua, mẹ chồng đều không đụng đũa. Việc bếp núc bà dồn hết cho tôi, cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi thực tình chỉ muốn góp công sức chứ đâu cần tranh hết việc nấu ăn trong nhà của mẹ. Có người đỡ đần khi tôi bận rộn thì chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng mẹ lại kiên quyết không làm, bỏ mặc cho tôi.

Đã 2 năm trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không căng thẳng đến mức không muốn nhìn mặt nhau nhưng cũng chẳng tình cảm nổi.

Tôi đem chuyện kể với bạn bè, đa số đều nói tôi không sai nhưng cũng có người bảo tôi không khéo ứng xử, át cả vía mẹ chồng.

Nói về chuyện không khéo, tôi thấy không phục. Tôi nghĩ mình đâu có làm gì sai? Tôi chỉ nấu ăn ngon hơn, hợp khẩu vị hơn, chăm lo cho gia đình tốt hơn. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai?

Mẹ đẻ của tôi còn nói, với mẹ chồng tôi, có lẽ bếp núc là niềm tự hào của bà, là cách bà thể hiện vai trò của mình trong gia đình suốt bao năm. Khi tôi vô tình làm tốt hơn, lại được khen nhiều hơn, chẳng khác nào lấy đi vị trí mà bà đã quen thuộc.

Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không thấy mình sai…

Độc giả giấu tên

