Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với khoảng 174.000 chiếc xe điện Tesla Model Y 2021 sau nhiều báo cáo cho biết cửa sau không thể mở được, dẫn đến việc trẻ em bị mắc kẹt bên trong.

Ảnh minh họa: Carscoop

Trong ít nhất 9 vụ việc đã xảy ra, trong đó, 4 phụ huynh đã phải phá vỡ cửa kính chiếc ô tô điện để đưa con mình ra ngoài. Một số báo cáo chỉ ra rằng tình trạng hệ thống vận hành xe bị mất điện do ắc quy điện áp thấp (pin phụ- ắc quy 12/16V) là nguyên nhân, mặc dù không có cảnh báo nào được đưa ra trước khi mất điện.

NHTSA đã nhận được 12 báo cáo về những chiếc xe mất điện ngay khi cha mẹ bước ra ngoài, khiến họ không thể mở cửa sau. Các khiếu nại tập trung về tay nắm cửa ở cửa sau. Mặc dù trong xe có chốt mở bằng tay, nhưng trẻ nhỏ hiếm khi có khả năng sử dụng chúng. “Việc bị mắc kẹt trong xe đặc biệt đáng lo ngại trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như khi trẻ em bị mắc kẹt trong xe nóng,” báo cáo của NHTSA cho biết.

Đáng chú ý, các sự cố đang được xem xét không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những chiếc xe này đã đưa ra cảnh báo về điện áp thấp.

“Dựa trên đánh giá sơ bộ của Văn phòng điều tra thuộc NHTSA, tình trạng này dường như xảy ra khi khóa cửa điện tử nhận điện áp không đủ từ xe,” báo cáo điều tra sơ bộ cho biết.

Các hóa đơn sửa chữa hiện có của các xe bị sự cố cho thấy hướng khắc phục đều là thay thế ắc quy. Các khiếu nại của chủ xe đều không thấy đề cập họ nhận được cảnh báo ắc quy bị sụt điện trước khi cửa bị khóa.

Các tài liệu của NHTSA cho thấy ắc quy trên xe điện Tesla có thể bị hỏng mà không có cảnh báo, dẫn đến tình trạng mất điện toàn bộ, làm vô hiệu hóa khả năng mở cửa sau từ bên ngoài. Cơ quan này đang tiến hành điều tra sơ bộ để xác định mức độ của vấn đề và liệu có cần triệu hồi hay không.

Tesla vẫn chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cửa ô tô điện bị kẹt, gây ra lo ngại về an toàn. Ford Mustang Mach-E cũng từng gặp sự cố tương tự, khi hệ thống cửa điện tử bị khóa cứng, do mất điện, khiến một số tài xế bị mắc kẹt. Ford đã khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm và tạm ngừng bán xe cho đến khi vấn đề được giải quyết.

NHTSA sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu từ Tesla, người dùng và các nhà cung cấp để xác định bước tiếp theo. Nếu cơ quan xác định có khiếm khuyết an toàn, họ có thể yêu cầu triệu hồi xe chính thức.

Hiện, Tesla đã phải đối mặt với nhiều khiếu nại về mọi thứ, từ những lo ngại về an toàn liên quan đến thiết kế vật lý đến những câu hỏi xoay quanh chế độ lái tự động và lái xe tự động hoàn toàn (có giám sát). Các nhà sản xuất ô tô khác cũng đang bị chỉ trích cả ở Mỹ và nước ngoài.

(Theo Carscoops)

