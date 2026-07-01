Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Theo đó, dự thảo bổ sung các mức xử phạt mới cho hành vi vi phạm về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin quá thời hạn từ 5 ngày trở lên theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức phạt tới 100 triệu đồng với hành vi vi phạm về cung cấp thông tin thuế. Ảnh: Nam Khánh

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Dự thảo cũng bổ sung mức phạt từ 50-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

- Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đối với các hành vi cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc hành vi không cung cấp thông tin sau 15 ngày.

Việc bổ sung các mức phạt nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế liên quan đến chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế, đồng thời bảo đảm tính răn đe và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Theo cơ quan soạn thảo, dự kiến trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020 trong tháng 8 tới nhằm kịp thời thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn trước cuộc đánh giá chuyên sâu dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.