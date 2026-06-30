Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Luật có nhiều đổi mới quan trọng, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua chuyển đổi số, tự động hóa quy trình và quản lý theo mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Theo Thuế TP Đà Nẵng, có 9 điểm mới đáng chú ý mà người nộp thuế cần lưu ý.

Thứ nhất, luật quy định cơ quan thuế thực hiện phân nhóm người nộp thuế theo ngành nghề, quy mô doanh thu, mức độ và lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế. Việc phân nhóm là cơ sở để áp dụng cơ chế quản lý, giám sát và ưu tiên phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thứ hai, luật bổ sung các hành vi bị cấm như làm lộ thông tin người nộp thuế, làm sai lệch kết quả thanh tra, cản trở hoạt động quản lý thuế, sử dụng trái phép hóa đơn điện tử, tấn công hệ thống thông tin thuế và phát tán thông tin sai sự thật.

Thứ ba, mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được sử dụng thống nhất là số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước, góp phần đồng bộ dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nguồn: Thuế TP Đà Nẵng

Thứ tư, luật đồng thời rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế.

Thứ năm, luật bổ sung quy định về khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, nền tảng có chức năng đặt hàng và thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Trường hợp nền tảng không có đủ các chức năng này thì hộ, cá nhân kinh doanh trực tiếp kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thứ sáu, cơ quan thuế sẽ triển khai quy trình hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm minh bạch, nhanh chóng và an toàn.

Thứ bảy, tăng cường quản lý thuế đối với kinh tế số và thuế quốc tế thông qua việc bổ sung quy định về Thuế tối thiểu toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thủ tục thỏa thuận song phương (MAP), góp phần xử lý tranh chấp và hạn chế đánh thuế hai lần.

Thứ tám, mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế, cho phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nếu đáp ứng điều kiện có ít nhất một kế toán viên hành nghề.

Thứ chín, về lộ trình giao dịch điện tử, cơ quan thuế tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế, hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng quy định về khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (Điều 13) và quy định về hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh (Điều 26) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.