Độc giả N.T.H cho biết, công ty của bà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Hằng tháng, công ty thu học phí, tiền ăn của học sinh và lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với các khoản thu này.

“Nếu trường thu tiền ăn của học sinh rồi tự tổ chức nấu ăn thì khoản tiền ăn có thuộc diện không chịu thuế thuế giá trị gia tăng hay không? Trường hợp chỉ thu hộ, chi hộ tiền ăn của học sinh thì phải lập hóa đơn và hạch toán như thế nào?”, bà H. mong cơ quan thuế giải đáp rõ.

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Hưng Yên dẫn quy định tại khoản 13 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Theo đó, hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 181/2025 của Chính phủ cũng quy định đối tượng không chịu thuế: “Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp các cơ sở dạy học, dạy nghề có các khoản thu hộ, chi hộ thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân cung cấp cho các cơ sở dạy học, dạy nghề phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định”.

Theo quy định, trường hợp các cơ sở dạy học, dạy nghề có các khoản thu hộ, chi hộ thì các khoản thu hộ, chi hộ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Nam Khánh

Cùng với đó, khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số”.

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 70/2025 của Chính phủ) quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Theo quy định về hóa đơn, khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua. Hóa đơn phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định và trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

Từ các quy định nêu trên, Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết nếu cơ sở giáo dục chỉ thực hiện thu hộ, chi hộ tiền ăn của học sinh thì khoản thu này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.