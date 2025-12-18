Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Lý do xử phạt do công ty khai sai dẫn đến thiếu và không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 125/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.

Vi phạm nhiều lần, Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa bị phạt, truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo quyết định, với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu), KIDO bị phạt số tiền hơn 528 triệu đồng.

Với hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2024 và tháng 10, 12/2024, công ty bị phạt hơn 42,2 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc KIDO nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023, hơn 1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và gần 60 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân của năm 2023, 2024.

Đồng thời, công ty phải nộp hơn 502 triệu đồng tiền chậm nộp (tính đến hết ngày 5/12). Sau ngày 5/12, KIDO có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp cho đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Trong quyết định xử phạt, Cục Thuế cũng yêu cầu KIDO giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ kê khai tháng 12/2024 hơn 7,8 triệu đồng và giảm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển kỳ sau năm 2024 hơn 5,9 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Số tiền phạt nộp tại Kho bạc Nhà nước khu vực II (đơn vị thụ hưởng là Thuế TPHCM).

Công ty CP Tập đoàn KIDO có trụ sở tại lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM do ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch HĐQT.