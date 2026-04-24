Khi bảo mật trở thành rủi ro cấp quản trị

Trong vài năm trở lại đây, bức tranh an ninh mạng đã thay đổi theo hướng khiến các doanh nghiệp buộc phải “nhìn lại” vai trò của bảo mật. Theo nhiều báo cáo quốc tế, thiệt hại do tội phạm mạng toàn cầu được dự báo có thể chạm mốc 10.5 nghìn tỷ USD mỗi năm vào 2025, cao hơn cả GDP của nhiều nền kinh tế lớn. Tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, và hơn 50% doanh nghiệp vẫn chịu thiệt hại thực tế, cho thấy mức độ phổ biến và tác động ngày càng rõ rệt của rủi ro này.

Điểm đáng chú ý là các cuộc tấn công hiện nay không còn mang tính kỹ thuật thuần túy mà đã chuyển thành rủi ro kinh doanh trực tiếp. Một sự cố “ransomware” (mã độc tống tiền) có thể khiến hệ thống dừng hoạt động nhiều ngày, kéo theo mất doanh thu, gián đoạn chuỗi cung ứng và tổn hại uy tín thương hiệu. Theo thống kê từ IBM, chi phí trung bình của một vụ rò rỉ dữ liệu toàn cầu đã vượt 4.45 triệu USD, trong khi thời gian phát hiện và xử lý sự cố có thể kéo dài hơn 200 ngày – một khoảng trễ đủ lớn để thiệt hại lan rộng.

Chính vì vậy, an ninh mạng đang được “đẩy” lên cấp quản trị. Hội đồng quản trị và ban điều hành không chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu giải pháp bảo mật, mà tập trung vào khả năng kiểm soát rủi ro: doanh nghiệp đang đối mặt với những mối đe dọa nào, mức độ ưu tiên ra sao và khả năng phản ứng nhanh đến đâu. Điều này phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt từ tư duy “triển khai giải pháp” sang “quản trị rủi ro”.

Trong khi đó, sự phức tạp của hệ thống công nghệ tiếp tục làm gia tăng áp lực. Các doanh nghiệp lớn hiện vận hành trên môi trường hybrid và multi-cloud, kết hợp hàng loạt ứng dụng SaaS và AI, khiến bề mặt tấn công mở rộng liên tục. Gartner dự báo đến năm 2027, khoảng 75% dữ liệu doanh nghiệp sẽ được xử lý bên ngoài trung tâm dữ liệu truyền thống, đồng nghĩa với việc kiểm soát bảo mật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự gia tăng của Shadow AI khiến dữ liệu nhạy cảm có thể bị rò rỉ từ chính nội bộ, biến con người thành một trong những điểm yếu lớn nhất trong hệ thống phòng thủ.

Từ “có giải pháp” đến “có năng lực bảo vệ”

Trước thực tế đó, các doanh nghiệp dẫn đầu đang thay đổi cách tiếp cận với bảo mật. Thay vì tiếp tục đầu tư vào các giải pháp rời rạc, họ chuyển sang xây dựng năng lực bảo mật tổng thể, nơi dữ liệu, cảnh báo và quy trình vận hành được kết nối và điều phối tập trung. Đây chính là nền tảng của xu hướng Unified Security Platform – một mô hình giúp doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy rủi ro mà còn có khả năng ưu tiên và xử lý hiệu quả.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp dù sở hữu hàng chục giải pháp bảo mật vẫn rơi vào trạng thái “ngập trong cảnh báo” nhưng không thể xác định đâu là mối đe dọa thực sự. Theo các nghiên cứu ngành, tỷ lệ cảnh báo bị bỏ qua hoặc xử lý chậm có thể lên tới 30–40%, tạo ra những “điểm mù” nguy hiểm. Điều này lý giải vì sao việc đầu tư vào bảo mật hiện nay không còn nằm ở số lượng giải pháp, mà ở khả năng vận hành và phối hợp giữa các hệ thống.

Trong bối cảnh đó, CCSP (CMC Comprehensive Security Platform) và CCSS (CMC Comprehensive Security Services) tại CMC Telecom được phát triển theo hướng giải quyết trực tiếp bài toán này. CCSP đóng vai trò như một “lớp điều phối trung tâm” – kết nối, hội tụ và vận hành đồng bộ toàn bộ các công nghệ, sản phẩm và giải pháp bảo mật từ hệ sinh thái CMC Telecom cùng các đối tác quốc tế, giúp doanh nghiệp có một góc nhìn toàn diện về rủi ro theo thời gian thực. Thay vì xử lý từng cảnh báo rời rạc, hệ thống cho phép ưu tiên hóa rủi ro dựa trên mức độ ảnh hưởng đến kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả phòng thủ.

Song song, CCSS cung cấp lớp vận hành chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia giám sát 24/7, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát hiện và phản ứng sự cố. Trong bối cảnh chi phí xây dựng một SOC nội bộ ngày càng cao và thiếu hụt nhân lực an ninh mạng toàn cầu lên tới hơn 3 triệu vị trí, mô hình kết hợp giữa nền tảng và dịch vụ trở thành lựa chọn tối ưu để doanh nghiệp nhanh chóng đạt được năng lực bảo mật ở cấp độ cao.

Có thể thấy, việc các doanh nghiệp lớn gia tăng đầu tư vào security không còn là phản ứng trước rủi ro, mà là một chiến lược chủ động để bảo vệ tăng trưởng. Khi an ninh mạng đã trở thành rủi ro cấp quản trị, bảo mật cũng cần được đầu tư như một năng lực cốt lõi – nơi CCSP và CCSS đóng vai trò nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển từ “có giải pháp” sang “thực sự kiểm soát được rủi ro”.

(Nguồn: CMC)