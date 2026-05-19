Một phụ nữ tại bang Tennessee (Mỹ) bị bắt sau khi lái xe bỏ chạy khỏi cảnh sát với tốc độ gần 130 km/h dù đang chở theo con trai 3 tuổi trên xe. Chiếc Dodge Charger sau đó bị lật ngửa bên đường, nhưng may mắn đứa trẻ không bị thương nghiêm trọng.

Hình ảnh cho thấy nữ tài xế điều khiển chiếc Dodge Charger màu đỏ từ chối dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi.

May mắn, vụ truy đuổi diễn ra trên tuyến đường vắng thay vì khu vực đông dân cư. Điều này tạo điều kiện để sĩ quan cảnh sát ép chiếc xe mất lái và lao khỏi mặt đường.

Thông tin từ cơ quan chức năng, viên cảnh sát chỉ tác động nhẹ từ phía sau chiếc Charger. Cú va chạm khiến chiếc sedan lao sang bãi cỏ bên trái đường, trượt ngang rồi lật ngửa.

Chiếc Dodge Charger lật ngửa bên đường trong vài phút. Sau đó, nữ tài xế chậm rãi mở cửa sau và bé trai 3 tuổi tự bò ra khỏi xe. Đứa trẻ dường như không bị thương nhưng tỏ ra hoảng loạn, lập tức chạy về phía cảnh sát.

Sau khi thoát khỏi xe, người phụ nữ nói với cảnh sát rằng cô bỏ chạy vì không có giấy phép lái xe hợp lệ.

“Cô bỏ chạy chỉ vì không có bằng lái sao? Cô suýt giết chết con mình đấy, cô hiểu không?”, viên cảnh sát lớn tiếng sau vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, nữ tài xế đã chạy tới 80 mph (khoảng 129 km/h) tại khu vực giới hạn tốc độ 55 mph (88 km/h).

Người phụ nữ bị bắt ngay sau đó và đối mặt hàng loạt cáo buộc như lái xe nguy hiểm, chống người thi hành công vụ khi bỏ trốn, lái xe khi bằng bị đình chỉ, gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên cấp độ 1.

Ngoài ra, do chiếc Dodge Charger thuộc sở hữu của bạn trai, cô còn bị cáo buộc sử dụng tài sản của người khác để phục vụ hành vi phạm tội.

Theo Carscoops