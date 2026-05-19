Mới đây, một đoạn video đã được một người dùng có tên Rattan Dhillon chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên toàn cầu.

Video ghi lại cảnh chiếc Suzuki Jimny đang tham gia một cuộc đua xe địa hình, cố gắng đi xuống một đoạn dốc khá gắt và trơn trượt. Tuy nhiên, có vẻ tài xế đã xuống dốc với tốc độ cao hơn bình thường và phanh gấp giữa chừng khiến xe mất lực bám.

Nguồn video: Rattan Dhillon

Chiếc SUV ngay lập tức trượt rồi lật ba vòng liên tiếp trước khi dừng lại giữa đường. Toàn bộ cảnh tượng khiến không ít người phải giật mình và lo lắng về sự an toàn của người lái.

Thế nhưng, bất chấp cú ngã mạnh, chiếc Suzuki Jimny không chỉ giữ nguyên kết cấu khung và mui xe, mà người lái còn nhanh chóng điều khiển chiếc xe chạy ra khỏi hố ngay sau cú lật dữ dội.

Tài xế bước ra ngoài không một vết thương, cửa mở bình thường và xe tiếp tục lăn bánh. Những hình ảnh này khiến nhiều người kinh ngạc về độ bền bỉ và khả năng bảo vệ an toàn của chiếc xe SUV cỡ nhỏ đến từ Nhật Bản.

Chiếc xe Suzuki Jimny vẫn hoạt động sau cú lộn nhào 3 vòng liên tiếp. Ảnh: Cartoq

Theo nội dung được Rattan Dhillon chia sẻ, vụ tai nạn chỉ gây ra những hư hỏng nhẹ ở phần thân xe, không ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và khoang nội thất. Một số người dùng thậm chí đặt câu hỏi liệu đối thủ cùng phân khúc như Mahindra Thar có “sống sót” sau cú lật tương tự hay không, một chủ đề đang được bàn luận sôi nổi trên mạng.

Ra mắt tại Ấn Độ từ tháng 6/2023, Suzuki Jimny là mẫu SUV 4x4 nhỏ gọn nhưng rất năng động, nhờ sử dụng khung gầm rời cứng cáp, hệ thống dẫn động 4WD AllGrip Pro với các chế độ 2H, 4H và 4L, cùng gầm cao giúp xe dễ dàng vượt địa hình hiểm trở. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động.

Sự xuất hiện của đoạn video lật xe này một lần nữa khẳng định: off-road không chỉ là thử thách kỹ năng lái mà còn là bài kiểm tra cứng rắn cho cả con người và xe. Và với trường hợp của Suzuki Jimny, nhiều người tin rằng chiếc SUV này đáng tin cậy hơn họ tưởng.

(Theo Cartoq)

