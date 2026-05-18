Một đoạn clip từ camera giám sát của gia đình đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại tình huống hy hữu liên quan tới một nữ tài xế điều khiển xe hiệu MG trong sân nhà. Chỉ vì quên đóng cửa xe trước khi lùi ra ngoài, chiếc ô tô đã gặp sự cố khiến cánh cửa bị va quệt mạnh và hư hỏng nặng.

Theo nội dung đoạn video, tình huống xảy ra vào sáng 13/5. Chiếc xe MG màu trắng được đỗ trong sân nhà khá rộng rãi, hướng đầu xe vào trong. Người phụ nữ sau đó lên xe để chuẩn bị di chuyển ra ngoài, tuy nhiên, cửa ghế phía sau bên phụ vẫn mở rộng thay vì đóng kín hoàn toàn.

Khi chiếc xe bắt đầu lùi ra phía cổng, cánh cửa mở đã va trúng phần trụ và khung cổng bằng kim loại. Lực va đập khá mạnh khiến cánh cửa xe bị móp méo, biến dạng. Phát hiện sự việc, nữ tài xế lập tức dừng xe rồi xuống kiểm tra tình trạng hư hỏng.

Phần cánh cửa sau bên phụ của chiếc MG bị biến dạng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Nguyễn Quốc Khánh

Đoạn clip chỉ kéo dài chưa đầy một phút nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là tình huống tưởng hiếm gặp nhưng thực tế lại khá phổ biến với những tài xế mất tập trung hoặc vội vàng trước khi khởi hành.

Trên diễn đàn Otofun, tài khoản Đình Quý bình luận: “Nhìn từ đầu đã thấy cánh cửa chưa đóng mà vẫn cho xe di chuyển. Chỉ cần thiếu quan sát vài giây là mất tiền sửa xe”.

“Các xe đời mới hiện nay đều có cảnh báo cửa chưa đóng kín nhưng tài xế đôi khi bật nhạc lớn hoặc quá chủ quan không quan sát nên bỏ qua. Nhưng tình huống này lùi xe mà không nhìn gương thì kể cũng tài”, tài khoản Huy Nguyễn chia sẻ.

Gay gắt hơn, tài khoản Thành Đỗ bình luận: "Nhiều chị em cứ lên xe là đi, chả thèm quan sát cửa xe như thế nào, có khi đồng hồ taplo cảnh báo cửa đóng chưa chặt nhưng cũng không biết đấy là ký hiệu gì. May nữ lái xe kia chưa đi ra đường không lại gây hại cho người khác".

Trong khi đó, tài khoản Nhung Rose chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi từng gặp tình huống tương tự trong bãi đỗ xe chật hẹp. May lúc đó đi rất chậm nên chưa bị cong cửa. Từ đó cứ vào số là phải một vòng liếc kiểm tra lại cửa xe”.

Đa số trên các dòng xe đời mới đều có ký hiệu cảnh báo, đi kèm với âm thanh và đèn khi cửa xe chưa được đóng chặt. Ảnh: Toyota

Trên thực tế, việc quên đóng cửa xe không phải lỗi hiếm gặp. Nhiều tài xế, nhất là người mới lái hoặc đang vội, thường mất tập trung khi lên xe. Một số trường hợp vừa nghe điện thoại, nói chuyện hoặc thao tác với màn hình giải trí nên quên kiểm tra trạng thái cửa trước khi di chuyển.

Các chuyên gia lái xe an toàn cho biết, đa số ô tô hiện đại đều có hệ thống cảnh báo cửa chưa đóng kín bằng đèn tín hiệu hoặc âm thanh. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng chú ý tới những cảnh báo này. Ngoài nguy cơ va chạm gây hư hỏng cửa xe, việc di chuyển khi cửa chưa đóng còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho người ngồi trong xe, đặc biệt nếu có trẻ nhỏ.

Để tránh gặp tình huống tương tự, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên hình thành thói quen kiểm tra nhanh trước khi khởi hành. Sau khi ngồi vào vị trí lái, cần quan sát bảng đồng hồ để chắc chắn không còn cảnh báo cửa mở. Đồng thời, nên nhìn qua gương chiếu hậu hoặc liếc trực tiếp sang hai bên để xác nhận các cửa đã đóng kín hoàn toàn.

Với những khu vực có không gian hẹp như sân nhà, hầm gửi xe hoặc ngõ nhỏ, tài xế nên di chuyển chậm và dành vài giây quan sát kỹ khoảng cách xung quanh. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp tránh nhiều sự cố đáng tiếc.

Ngoài ra, nhiều người có kinh nghiệm lái xe lâu năm còn áp dụng “quy trình cố định” trước khi xe lăn bánh, gồm: thắt dây an toàn, kiểm tra cửa, chỉnh gương và quan sát quanh xe. Việc duy trì thói quen này giúp hạn chế đáng kể các lỗi bất cẩn do mất tập trung.

Nguồn video: Nguyễn Quốc Khánh/Otofun

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!