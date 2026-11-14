U23 Việt Nam hòa 1-1 trước U23 Qatar để giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ niềm hạnh phúc và dành tặng danh hiệu cho người hâm mộ phố núi.

Tối 14/11, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó giành chức vô địch với thành tích bất bại. Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm vui khi cùng các học trò đăng quang trên sân Pleiku.

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Chức vô địch này tôi xin dành tặng cho khán giả phố núi đã đến sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Với tôi, đây là động lực để tiếp tục xây dựng đội bóng hoàn thiện hơn trong tương lai", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Thuyền trưởng tạm quyền U23 Việt Nam cho biết danh hiệu lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân ông, nhất là khi có nhiều năm gắn bó với bóng đá Gia Lai.

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tự hào, niềm vui khi cùng đội nhà vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

"Đây là danh hiệu rất ý nghĩa với cá nhân tôi. Sau khi kết thúc 11 năm thi đấu cho HAGL, tôi bước vào công tác huấn luyện và từng giành nhiều danh hiệu ở các cấp độ U13, U15, U21, trong đó có huy chương vàng, huy chương bạc. Tuy nhiên, thành công cùng U23 Việt Nam hôm nay mang đến cảm xúc còn lớn hơn", ông Vinh bày tỏ.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò trong suốt giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh dành nhiều lời khen cho tinh thần và sự tự tin của các cầu thủ trẻ.

"Tôi hài lòng với lứa cầu thủ này. Như các bạn đã thấy qua những trận đấu vừa rồi, các cầu thủ dám chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao. Đó là điều rất đáng ghi nhận", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Dù vậy, nhà cầm quân này thừa nhận U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt khi phải đối đầu những đội bóng có khả năng gây sức ép lớn.

"Giải đấu này cho thấy chúng tôi vẫn còn những hạn chế khi gặp đối thủ tạo áp lực cao. Tôi mong các cầu thủ sau khi trở về CLB tiếp tục nỗ lực, cố gắng và được thi đấu thường xuyên. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng xây dựng kế hoạch để tất cả cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát ở các giải quốc tế, gặp những đối thủ có trình độ cao hơn", ông Vinh nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh cập nhật tình hình chấn thương của Williams Minh Hoàng. Theo ông, bộ phận y tế chưa xác định chính xác mức độ chấn thương của cầu thủ này và cần thêm thời gian kiểm tra trước khi đưa ra kết luận.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm cho biết chức vô địch là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

"Danh hiệu này giúp tôi có thêm động lực để cố gắng hơn. Nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai, tôi hiểu mình cần tiếp tục nỗ lực, cả trong màu áo CLB lẫn U23 Việt Nam", Minh Tâm chia sẻ.

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