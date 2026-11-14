Video bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar

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Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Minh Tâm (48')

U23 Qatar: Farragalla (20')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt; Hoàng Minh (Quang Duyệt 46'), Đăng Khoa, Đức Phú, Bảo Long, Long Vũ; Minh Tâm, Văn Thuận (Williams Minh Hoàng 46' - Quốc Toản 75').

U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi