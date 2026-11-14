U23 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu quyết định trên sân Pleiku, qua đó bất bại sau ba lượt trận và giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.
Video bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar
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Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (48')
U23 Qatar: Farragalla (20')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt; Hoàng Minh (Quang Duyệt 46'), Đăng Khoa, Đức Phú, Bảo Long, Long Vũ; Minh Tâm, Văn Thuận (Williams Minh Hoàng 46' - Quốc Toản 75').
U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi
HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ về việc U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của U23 Singapore, dù giành chiến thắng 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026.
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