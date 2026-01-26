Theo hai nhân viên giấu tên, Jensen Huang được chào đón như một “ngôi sao nhạc rock” khi ông tham gia lễ mừng Tết Nguyên đán thường niên của Nvidia hôm 24/1. Một nhân viên cho biết Huang đã phát biểu trước đám đông và phát quýt cho nhân viên - số quýt ông mua tại một khu chợ trước đó, trong khi nhiều người chen nhau xin chữ ký của ông.

CEO Nvidia Jensen Huang tặng lì xì cho một nhân viên cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 24/1. Ảnh: Handout

Động thái diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là sẽ cho phép nhập khẩu H200 - GPU mạnh thứ hai của Nvidia, sau khi tạm thời giữ lô hàng tại biên giới.

H200, vốn vẫn là lựa chọn lý tưởng đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba Group Holding và ByteDance trong việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, đã được Washington "bật đèn xanh” cho hoạt động xuất khẩu hồi đầu tháng này, với điều kiện lượng hàng xuất sang Trung Quốc không vượt quá 50% khối lượng bán cho khách hàng nội địa tại Mỹ.

Huang, 62 tuổi, bắt đầu chuyến đi Trung Quốc mới nhất vào đầu tuần trước sau khi kết thúc chuyến công tác Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Theo cổng tin tức của Tencent Holdings, ông đã tham quan văn phòng Nvidia tại Thượng Hải và gặp gỡ nhân viên để rà soát các cột mốc phát triển cũng như lộ trình sản phẩm tương lai của công ty.

Tuy nhiên, theo báo cáo, Huang không đề cập đến H200 trong buổi gặp gỡ với nhân viên tại Thượng Hải.

Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Huang đã ghé một cửa hàng tạp hóa tại khu Lujiazui nhộn nhịp ở Thượng Hải vào ngày 24/1. Ông được nhìn thấy đang mua sắm, nếm thử nhiều loại trái cây và trông khá thư thái.

Dự kiến tiếp theo, Huang sẽ thăm nhân viên Nvidia tại Bắc Kinh và Thâm Quyến, tiếp tục thông lệ mà ông đã duy trì trong hai năm qua nhằm đón Tết Nguyên đán cùng nhân viên và các đối tác kinh doanh.

Theo một nhân viên, Huang dự kiến đến Bắc Kinh vào ngày 26/1, với lễ mừng Tết Nguyên đán thường niên của văn phòng này diễn ra vào tối cùng ngày.

Bloomberg đưa tin hôm 23/1 rằng chính quyền Trung Quốc gần đây đã chấp thuận cho các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Tencent và ByteDance mua chip H200. Tuy nhiên, các công ty này cũng được khuyến khích mua một lượng nhất định chip do Trung Quốc sản xuất, theo nguồn tin.

Trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, một số nhà phát triển AI tại Trung Quốc đã chuyển sang các kênh không chính thức để tìm mua chip. Một thương gia cho biết ông đã nhận được vài yêu cầu về H200, đồng thời cho biết một gói máy chủ chứa 8 GPU H200 đang được bán với giá khoảng 2,3 triệu NDT (330.403 USD) - cao hơn khoảng 50% so với giá niêm yết chính thức tại Trung Quốc đại lục.

(Theo Global Times)