Nếu như "kỳ lân" (unicorn) dùng để chỉ các startup trị giá 1 tỷ USD, 2026 đang định hình là năm của những gã khổng lồ gấp trăm lần con số đó - "hectocorn".

Theo giới quan sát, thành công của các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) này sẽ định đoạt liệu sự hưng phấn của thị trường hiện nay là xu hướng bền vững hay chỉ là một bong bóng sắp vỡ.

Năm 2026 được dự báo là thời điểm bùng nổ của các hectocorn - những siêu kỳ lân công nghệ định giá trên 100 tỷ USD. Ảnh: Facebook

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT. Từ mức định giá 29 tỷ USD năm 2023, startup này đã vọt lên 500 tỷ USD vào năm ngoái và được kỳ vọng có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD khi lên sàn.

Tuy nhiên, OpenAI đang đối mặt với bài toán kinh tế hóc búa: thuyết phục nhà đầu tư rằng lợi nhuận từ AI đủ sức bù đắp cho khoản chi phí hạ tầng khổng lồ, dự kiến lên tới 1.400 tỷ USD trong 8 năm tới.

Neil Wilson, chuyên gia phân tích tại Saxo Capital Markets, nhận định OpenAI chính là "phép thử lớn nhất" cho toàn bộ nền kinh tế AI.

Không kém cạnh người hàng xóm tại San Francisco, Anthropic - cha đẻ của chatbot Claude - cũng đang rục rịch kế hoạch IPO sau khi ký thỏa thuận huy động vốn với định giá 350 tỷ USD.

Bên cạnh khía cạnh tài chính, việc Anthropic lên sàn còn thu hút sự chú ý bởi mối liên hệ mật thiết của nhân viên công ty với phong trào "lòng vị tha hiệu quả", hứa hẹn tạo ra những tác động xã hội đáng kể sau khi họ thoái vốn.

Ngoài lĩnh vực AI tạo sinh, mảng công nghệ không gian và quốc phòng cũng đang trở nên hấp dẫn nhờ bối cảnh địa chính trị phức tạp.

SpaceX của Elon Musk, được cho là đã đạt định giá 800 tỷ USD, đang chuẩn bị các bước để đại chúng hóa. Dù hưởng lợi từ xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng, danh tiếng khó đoán định của Elon Musk vẫn được xem là một biến số rủi ro cho đợt IPO này.

Cùng trong làn sóng hưởng lợi từ chính sách quân sự dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, startup công nghệ quốc phòng Anduril cũng được các nhà phân tích dự báo sẽ sớm niêm yết.

Ở mảng dữ liệu và tài chính, Databricks và Stripe đang là những cái tên dẫn đầu. Databricks, chuyên hỗ trợ xây dựng các tác nhân AI, vừa đạt định giá 134 tỷ USD với doanh thu tăng trưởng trên 55%.

Trong khi đó, gã khổng lồ thanh toán Stripe đã phục hồi mạnh mẽ, quay lại mức định giá 107 tỷ USD sau giai đoạn sụt giảm.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng đang chạy đua để IPO trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ nhằm tránh rủi ro thay đổi chính sách pháp lý.

Danh sách các ứng viên tiềm năng còn mở rộng sang các lĩnh vực khác với quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn đầy sức hút. Canva, niềm tự hào công nghệ của Úc với 240 triệu người dùng, đã chuyển trụ sở sang Mỹ để sẵn sàng niêm yết.

Tại châu Âu, ngân hàng số Monzo của Anh và ứng dụng gọi xe Bolt của Estonia cũng đang cân nhắc thời điểm thích hợp, dù cả hai đều đang phải giải quyết những vấn đề nội tại về nhân sự cấp cao và bài toán lợi nhuận.

