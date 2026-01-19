Ngay khi nghe tin Xiaomi mở cửa thăm quan nhà máy xe điện miễn phí, Yang Xingyue đã gác lại mọi việc để đăng ký vé. Tuy nhiên, cơ hội trúng là rất thấp.

Kể từ khi Xiaomi bắt đầu chương trình quay số trực tuyến vào tháng 1/2025 để công chúng tiếp cận cơ sở tự động hóa cao ở ngoại ô Bắc Kinh, người dân và du khách đã đổ xô tham gia.

Khách thăm quan chụp ảnh bên chiếc xe điện SU7 Ultra. Ảnh: Zuma Press

Thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Những người có sức ảnh hưởng muốn tìm góc chụp ảnh đẹp phải cạnh tranh gay gắt với các bà mẹ - những người hy vọng cái nhìn thoáng qua về dây chuyền lắp ráp robot sẽ truyền cảm hứng cho con cái theo đuổi sự nghiệp công nghệ.

Hơn 100.000 người đã tham gia quay số để giành khoảng 200 suất tham quan trong tháng 12/2025 và tháng 1, khiến việc đặt chân vào nhà máy xe điện này còn khó hơn trúng tuyển vào một số trường đại học có tỷ lệ chọi cao.

Xiaomi giới thiệu công nghệ sản xuất xe điện của mình trong chuyến thăm quan. Ảnh: Zuma Press

Yang, một người đam mê xe hơi, muốn cho con trai 2 tuổi nhìn cận cảnh nhà máy. Cô đã rất may mắn khi được chọn vào tháng 3 năm ngoái, cho phép dẫn theo tối đa hai khách mời. "Tôi thực sự may mắn", nhà sáng tạo nội dung 35 tuổi tại Bắc Kinh chia sẻ. Tuy nhiên, con trai cô không thể tham gia vì Xiaomi yêu cầu trẻ em phải từ 6 tuổi trở lên. Cô đã đi cùng một người bạn và dự định sẽ quay lại khi con trai đủ lớn.

Du khách ngắm nghía những khung xe đầy màu sắc trong nhà máy Xiaomi. Ảnh: Zuma Press

Đây là lần đầu tiên Yang đến thăm một nhà máy. Trong chuyến tham quan kéo dài một giờ, cô chứng kiến hàng trăm cánh tay robot và máy móc tự động trên sàn sản xuất. Theo Xiaomi, nhà máy này xuất xưởng một chiếc xe mới sau mỗi 76 giây. Cô cho biết bản thân đã có sự nhìn nhận mới về tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc. "Đó là một nhà máy công nghiệp rất tiên tiến. Tôi đã nghĩ: 'Ồ, hóa ra ô tô được sản xuất như thế này'", cô nói.

Câu chuyện của Yang là một minh chứng cho thấy du lịch công nghiệp đang lên ngôi tại Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đang khơi dậy niềm tự hào dân tộc về sản xuất công nghệ cao, khi quốc gia vốn được mệnh danh là công xưởng thế giới nay đã trở thành lãnh đạo toàn cầu về công nghệ tiên tiến.

Chính quyền thành phố gần đây đặt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách tham quan du lịch công nghiệp mỗi năm vào năm 2027.

Những cánh tay robot giúp sản xuất mỗi chiếc xe điện trong 76 giây. Ảnh: Xiaomi

Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm những cách thức mới lạ để kết nối với khách hàng trong thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Người dân đang đổ xô đến các tour tham quan nhà máy do hãng xe điện NIO, nhà sản xuất sữa Mengniu hay hãng bia Tsingtao tổ chức.

Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại hàng đầu vừa ra mắt chiếc xe điện đầu tiên vào năm 2024, bắt đầu mở các tour công khai sau khi nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng.

Công ty đã tăng nhẹ số lượng suất tham quan lên 126 vào tháng 1, so với 118 của tháng 12/2025, để đáp ứng nhu cầu gia tăng từ học sinh trong kỳ nghỉ đông.

Một bà mẹ may mắn giành được suất vào tháng trước chia sẻ rằng, việc nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của con gái tại nhà máy khiến chuyến đi từ nhà họ ở tỉnh lân cận Hà Bắc trở nên xứng đáng. "Sự giáo dục tốt nhất là để trẻ thấy sức mạnh của công nghệ bằng chính đôi mắt mình", người này viết trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu. "Điều đó hiệu quả hơn việc nói 'hãy học chăm chỉ' cả trăm lần".

Các bà mẹ đang tìm kiếm ngọn lửa đam mê STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) cho con giờ đây còn trao đổi bí kíp để đặt chỗ. Một lời khuyên quan trọng: Hãy chắc chắn nghe máy nếu Xiaomi gọi. "Lần đặt đầu tiên của tôi thất bại, có lẽ vì chồng tôi không bắt máy", một phụ nữ từ Bắc Kinh đăng trên Xiaohongshu.

Trong một tour tham quan năm ngoái, nhóm khoảng 30 du khách bao gồm 5 trẻ tiểu học, 3 thanh thiếu niên và 2 cặp đôi trẻ. Một số người thậm chí mang theo vali hành lý đến quầy làm thủ tục.

Tất cả đều dán nhãn "du khách" bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Trước khi bắt đầu chuyến đi 15 phút qua nhà máy, du khách được phát các túi để khóa điện thoại; không được phép chụp ảnh hay quay phim.

Những chiếc xe điện chở du khách đi qua tiếng vo ve của các cánh tay cơ khí và máy móc đang thực hiện công đoạn đúc khuôn, dập và lắp ráp thân xe.

Điểm check-in hot nhất khi thăm quan nhà máy xe điện Xiaomi. Ảnh: Zuma Press

Sau đó, du khách có nhiều cơ hội chụp ảnh. Người tham gia có thể ngồi thử mẫu Xiaomi SU7 - chiếc xe có ngoại hình giống Porsche với giá khởi điểm khoảng 30.000 USD và đang có danh sách chờ mua dài. Họ cũng có thể dùng bữa tại căng tin công ty với suất ăn khoảng 2 USD (khoảng 50.000 đồng).

Một phụ nữ đã đăng ảnh cơm và rau cô ăn tại căng tin lên Xiaohongshu. "Giá rẻ nhưng vị thực sự không ngon lắm", cô nhận xét. "Nếu ngày nào cũng ăn thế này thì hơi đáng lo cho những nhân viên làm việc chăm chỉ".

Một số người đến chỉ để chụp ảnh tại sảnh trưng bày, nơi có một chiếc SU7 màu xanh điện treo ngược trên trần nhà tráng gương. Nơi đây đã trở thành điểm nóng để check-in.

Rui Ma, nhà sáng lập công ty nghiên cứu Tech Buzz China, từng tham gia các tour riêng tại nhà máy Xiaomi và NIO trong khuôn khổ các chuyến đi cô tổ chức cho nhà đầu tư toàn cầu.

Sau khi thấy trẻ em đến thăm các công ty công nghệ và triển lãm thương mại tại đây, cô đã được truyền cảm hứng để bắt đầu tổ chức chuyến đi giáo dục STEM đến Trung Quốc cho học sinh giỏi cấp 2, cấp 3 và đại học từ khắp nơi trên thế giới.

Ma, người đang sống tại Thung lũng Silicon, cũng muốn đưa các con mình đến thăm một nhà máy như của Xiaomi, nhưng sẽ phải đợi vài năm nữa vì chúng mới 3 và 1 tuổi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa con đi thăm nhà máy", cô nói. "Nhưng giờ tôi thấy, 'Này, đó thực sự là một ý tưởng không tồi!'".

(Theo WSJ)