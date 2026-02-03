Lee Thompson, nhà đồng sáng lập công ty du lịch nổi tiếng Flash Pack - chuyên cung cấp các chuyến đi du lịch một mình, lý giải các chuyến bay có giá rẻ thường hạ cánh vào thời điểm "tồi tệ nhất" như buổi tối muộn. Đây cũng là giờ cao điểm làm thủ tục nhập cảnh.

Hoặc theo ông, chuyến bay giá rẻ sẽ hạ cánh ở những sân bay phụ, nằm cách xa địa điểm bạn thực sự muốn đến.

Vị chuyên gia đã chứng kiến kịch bản này "diễn ra hết lần này đến lần khác" và thậm chí chính ông cũng từng trải qua.

"Tôi đã nhiều lần hạ cánh xuống sân bay sau 17h và phải xếp hàng 2-3 tiếng đồng hồ ở khu kiểm soát hộ chiếu", ông Lee nhớ lại. Việc hạ cánh muộn hoặc vào khung giờ không thuận lợi có thể khiến du khách mệt mỏi, đói bụng và chán nản.

Theo vị chuyên gia, tình cảnh này khiến du khách như mất đi 1 ngày của kỳ nghỉ. Đồng nghĩa, thay vì tiết kiệm tiền, những người săn lùng chuyến bay giá rẻ thường phải "trả giá bằng thời gian, năng lượng và cảm xúc".

Ông Lee khẳng định: "Nếu ai đó hỏi bạn, liệu bạn có sẵn lòng trả thêm một chút tiền để đến nơi trong trạng thái thư giãn, thưởng thức bữa ăn đầu tiên tuyệt vời và bắt đầu kỳ nghỉ một cách trọn vẹn hay không, hầu hết mọi người sẽ trả lời là có.

Nhưng câu hỏi đó không bao giờ xuất hiện vào thời điểm đặt vé, bởi hiệu ứng 'choáng ngợp vì giá vé' đã chi phối mọi quyết định của bạn".

Du khách dễ bị chi phối bởi hiệu ứng "choáng ngợp vì giá vé". Ảnh: Freepik

Theo chuyên gia, để tránh trở thành "nạn nhân của vé máy bay giá rẻ", ông luôn tính toán kỹ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, ưu tiên những chuyến bay hạ cánh vào khoảng giữa đến cuối buổi chiều.

Ông cũng lựa chọn các khách sạn có vị trí thuận tiện, tránh những chặng di chuyển dài làm tốn thêm thời gian.

"Tôi luôn lên kế hoạch cho một điều gì đó thật đơn giản nhưng đặc biệt vào buổi tối đầu tiên, ví dụ như một cuộc dạo bộ ngắm đường phố, thưởng thức quán ăn địa phương", chuyên gia này chia sẻ thêm.

Với Lee, bữa ăn đầu tiên chính là khoảnh khắc mà đa số mọi người thực sự cảm nhận được mình đang bước vào kỳ nghỉ - khi họ tận hưởng món ăn, ngôn ngữ và bầu không khí địa phương sau chặng đường di chuyển mệt mỏi. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy hoàn toàn có thể bị phá hỏng nếu lựa chọn khung giờ bay không hợp lý.

"Một khi bỏ lỡ khoảnh khắc đó, việc lấy lại cảm giác hứng khởi ban đầu khó hơn nhiều so với tưởng tượng", ông nói.

Lee nhấn mạnh, tránh "hiệu ứng choáng ngợp vì giá vé" không có nghĩa là phải chi tiêu hoang phí hay bay hạng thương gia. Gần như lúc nào cũng tồn tại một chuyến bay ưng ý mà mức giá chỉ nhỉnh hơn lựa chọn rẻ nhất một chút. Những du khách dày dạn kinh nghiệm không so sánh rẻ nhất với tốt nhất. Họ so sánh giá trị của chuyến bay.

"Vé rẻ mang lại cảm giác hả hê ngay lúc đặt mua nhưng 'hiệu ứng choáng ngợp vì giá vé' sẽ lộ rõ khi bạn hạ cánh và nhận ra mình đã đánh đổi ngày đẹp nhất của kỳ nghỉ chỉ để tiết kiệm một khoản không thực sự đáng kể.

Điều tệ nhất là phần lớn mọi người sẽ lặp lại sai lầm đó ở chuyến đi tiếp theo, tin rằng mình chỉ kém may mắn chứ không hề bị 'choáng' bởi giá vé", vị chuyên gia cho hay.