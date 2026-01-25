Mới đây, hãng hàng không hàng đầu Australia - Virgin Australia thông báo, từ 2/2/2026, hành khách chỉ được phép mang 1 kiện hành lý xách tay cỡ tiêu chuẩn (56x36x23cm), nặng tối đa 8kg. Ngoài ra, hành khách có thể mang một túi xách nhỏ cá nhân để dưới ghế.

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều hãng hàng không đang tiếp tục điều chỉnh quy định về hành lý xách tay, theo Daily Mail.

Hồi tháng 1/2025, Air Canada giới hạn hành khách hạng phổ thông cơ bản chỉ được mang theo một vật dụng cá nhân để dưới ghế trên các chuyến bay nội địa Canada, Mỹ, Mexico, Trung Mỹ và khu vực Caribe, đồng thời loại bỏ quyền mang hành lý xách tay tiêu chuẩn.

Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Jetstar cho phép hành khách hạng vé cơ bản mang theo 7kg hành lý xách tay, gồm một kiện lớn đặt trên ngăn chứa phía trên và một kiện nhỏ hơn để dưới ghế phía trước.

Vậy điều gì khiến mỗi hãng hàng không lại áp dụng các giới hạn hành lý và trọng lượng khác nhau?

Các hãng hàng không trên khắp thế giới đang áp dụng quy định hành lý ngày càng chặt chẽ. Ảnh: Freepik

Bà Natasha Heap, cựu phi công với 25 năm kinh nghiệm, cho biết các hãng hàng không áp dụng những quy định khác nhau về hành lý do liên quan trực tiếp đến giới hạn trọng lượng cất cánh của máy bay. Việc mang quá nhiều hành lý xách tay vì thế cũng trở thành mối lo ngại về an toàn.

Theo bà Heap, mỗi máy bay đều có giới hạn trọng lượng cất cánh tối đa nghiêm ngặt, bao gồm trọng lượng bản thân máy bay, nhiên liệu, thực phẩm, đồ uống, hàng hóa, phi công, phi hành đoàn, cũng như hành khách và hành lý.

Tuy nhiên, trọng lượng trung bình của hành khách đã tăng lên trong những năm qua. Điều đó có nghĩa là các hãng hàng không đã phải điều chỉnh giới hạn trọng lượng của hành lý xách tay.

Cựu phi công này cho biết, năm 1998, khi bà bắt đầu sự nghiệp, trọng lượng tiêu chuẩn theo quy định với hành khách đi máy bay ở Australia là 77kg/người.

"Đối với các máy bay có sức chứa tối đa từ 150 đến 299 chỗ ngồi, chẳng hạn như Boeing 737, trọng lượng tiêu chuẩn hiện tại của một hành khách nam trưởng thành được giả định là 81,8kg, nữ là 66,7kg.

Vậy thì trọng lượng tiêu chuẩn cho hành lý xách tay trung bình là 7kg mỗi hành khách", bà cho biết.

Tuy vậy, mỗi hãng hàng không vẫn có thể xin phê duyệt áp dụng mức trọng lượng riêng đối với hành khách và hành lý xách tay, sau khi được Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng thông qua. Điều này lý giải vì sao quy định về hành lý xách tay giữa các hãng không giống nhau.

Ngoài ra, sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ đã khiến các quy định về hành lý xách tay trở nên không nhất quán và khắt khe hơn.

Các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair, easyJet và Wizz Air có thể cung cấp vé với mức giá phải chăng, song hành khách thường phải trả thêm phí cho hành lý xách tay, Wi-Fi trên máy bay và dịch vụ ăn uống.

Theo cựu phi công Natasha Heap, hành lý xách tay nặng hoặc quá khổ thường gây chậm trễ trong quá trình lên máy bay do không đủ chỗ trong khoang chứa phía trên. Trong nhiều trường hợp, hành lý buộc phải chuyển xuống khoang chứa hàng, khiến chuyến bay bị kéo dài thời gian khởi hành.

Ngoài ra, bà Heap còn cảnh báo các rủi ro an toàn đối với tiếp viên hàng không, những người có thể bị chấn thương khi phải nâng các kiện hành lý nặng. Việc khoang chứa hành lý quá chật chội cũng tiềm ẩn nguy hiểm nếu xảy ra sự cố.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục gia tăng, các hãng đang siết chặt giới hạn hành lý nhằm giảm chậm trễ, bảo vệ nhân viên và đảm bảo máy bay được chất tải đúng quy chuẩn.

Dù những quy định này có thể gây không ít phiền toái cho hành khách, bà Heap khẳng định chúng là cần thiết để đảm bảo an toàn và giúp các chuyến bay vận hành đúng giờ.