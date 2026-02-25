Nhiều du khách trẻ cho rằng, việc đặt điện thoại trong nhà vệ sinh khách sạn là không cần thiết, khi điện thoại di động đã trở nên phổ biến. Họ cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh, bởi thiết bị này thường được đặt ngay cạnh bồn cầu. “Liệu có ai thực sự cần sử dụng nó?”, không ít người đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, theo The Telegraph, với thế hệ từng du lịch vào thập niên 80-90, sự xuất hiện của điện thoại trong phòng tắm là biểu tượng của sự xa xỉ. Khi đó, điện thoại gần như được xem là đỉnh cao của “tiện nghi hiện đại”, thể hiện sự sang trọng và chăm chút đến từng chi tiết. Vì vậy, nó từng trở thành dấu ấn đặc trưng của các khách sạn cao cấp, tương tự như việc trang bị TV trong phòng tắm.

Vậy việc đặt điện thoại trong nhà vệ sinh khách sạn ngày nay có còn cần thiết, hay đã trở nên thừa thãi?

Jonathan Toni, Giám đốc điều hành Hotel Technology International (Anh) - công ty chuyên sản xuất và cung cấp điện thoại phòng tắm cho khách sạn - cho rằng vẫn có những lý do “rất chính đáng” để duy trì thiết bị này, đặc biệt là yếu tố an toàn.

Theo ông Toni, đến nay điện thoại trong phòng tắm vẫn được xem là dấu hiệu của sự sang trọng. Nhiều khách sạn 4 và 5 sao coi đây là một chi tiết tạo khác biệt trong dịch vụ. Thậm chí, không ít khách sạn 3 sao hiện cũng đưa điện thoại phòng tắm vào danh mục tiện nghi tiêu chuẩn.

Điện thoại vẫn được nhiều khách sạn đặt trong nhà vệ sinh. Ảnh: The Telegraph

DK Ghatani, chuyên gia tư vấn du lịch kiêm Giám đốc điều hành Sikkim Expeditions, chia sẻ với The Indian Express: "Việc lắp đặt điện thoại trong phòng tắm khách sạn xuất hiện từ giữa đến cuối thế kỷ 20, khi các khách sạn hạng sang muốn nâng tầm tiện nghi cho khách lưu trú.

Ban đầu, đây được xem là biểu tượng của địa vị và sự tinh tế, thể hiện mức độ chăm chút đến từng chi tiết trong các cơ sở lưu trú cao cấp. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố thực tiễn và an toàn mới là những động lực quan trọng khiến thiết bị này được duy trì cho đến ngày nay".

Theo vị chuyên gia, phòng tắm là một trong những nơi khách dễ trượt ngã nhất vì sàn nhà ướt. Việc có điện thoại trong tầm tay cho phép khách gọi trợ giúp ngay lập tức.

"Nhiều khách không mang điện thoại cá nhân vào phòng tắm và trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như ốm đột ngột, trượt ngã, việc có đường dây trực tiếp đến quầy lễ tân có thể rất quan trọng", chuyên gia cho hay.

"Nhiều khách sạn vẫn duy trì điện thoại trong phòng tắm như một phần cam kết về khả năng tiếp cận dịch vụ. Với khách lớn tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong di chuyển, việc có sẵn thiết bị liên lạc giúp họ yên tâm hơn nếu xảy ra sự cố.

Ngoài ra, một số khách sạn cao cấp giữ lại điện thoại trong phòng tắm như một yếu tố nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác độc quyền và gợi nét quyến rũ cổ điển", chuyên gia nói thêm.

Ghatani cho biết, nhiều khách sạn hiện nay bổ sung điện thoại phòng tắm truyền thống bằng hệ thống phòng thông minh, cho phép khách sử dụng lệnh thoại hoặc bảng điều khiển cảm ứng để liên hệ với nhân viên. Một số nơi còn lắp đặt nút báo động khẩn cấp trong phòng tắm, có chức năng tương tự điện thoại nhưng kín đáo và dễ sử dụng hơn.

Theo The Indian Express, các biện pháp an toàn truyền thống, bao gồm điện thoại trong phòng tắm, vẫn là phương án dự phòng đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc khi khách không mang theo thiết bị di động.

The Telegraph nhận định điện thoại trong nhà vệ sinh có thể vẫn tiếp tục xuất hiện tại một số khách sạn xa xỉ hàng đầu thế giới, như một di sản của chuẩn mực dịch vụ cao cấp trong quá khứ.