Tá hỏa khi thấy thành phố ngập trong 'biển nước'

Chị Barbara cùng chồng (người Venezuela, sống tại Anh) đang có hành trình du lịch vòng quanh châu Á trong vài tháng. Việt Nam là quốc gia thứ 31 họ đặt chân tới.

Ngày thứ 2 ở Hà Nội, họ đã chứng kiến một đêm mưa lớn. 9h sáng 26/8, họ bước ra cửa khách sạn, tá hỏa khi thấy khu phố họ ở tại phường Hoàn Kiếm đã ngập trong "biển nước". Họ thậm chí không thể di chuyển tới siêu thị nằm ngay bên kia đường.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngập lụt nghiêm trọng như vậy trong cuộc đời. Chúng tôi phải hủy kế hoạch di chuyển trong ngày", chị Barbara nói.

Hình ảnh phía trước nơi chị Barbara lưu trú. Video: NVCC

Sáng 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Lào, hoàn lưu vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.

"May mắn chỉ sau 2 tiếng, mưa ngừng và nước nhanh chóng rút cạn. Chúng tôi dự kiến ở lại Hà Nội trong thời gian dài và làm việc từ xa, nên không quá lo lắng vì 1, 2 ngày mưa ngập. Những du khách tới ngắn ngày có lẽ sẽ tiếc nuối", chị nói.

Chị Barbara liên tục quay video, cập nhật tình hình thời tiết cho bạn bè và những người theo dõi trên mạng xã hội.

"Nhiều du khách đang háo hức tới Hà Nội những ngày này, cận kề Quốc khánh của Việt Nam. Chúng tôi vừa tới đây, đã bị thu hút bởi không khí tuyệt vời ở thành phố.

Chúng tôi đã thấy buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, tham quan phố cổ, xem múa rối. Khắp phố phường, ai ai cũng vui vẻ, mặc trang phục truyền thống và mang cờ Việt Nam", chị Barbara chia sẻ.

Chị Barbara ấn tượng với không khí tại Hà Nội những ngày cận kề Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC

Xúc động vì tình cảm của người Việt Nam

Chị Alice Mason (37 tuổi, người Anh) đã tới Hà Nội được vài tuần. "Tôi chưa từng thấy cảnh ngập nước khắp thành phố như thế này trong hành trình du lịch thế giới của mình", Alice nói. Chị gọi đây là một ngày khác lạ của Hà Nội.

Sáng 26/8, nữ du khách vẫn đạp xe ra ngoài vì có cuộc hẹn với người bạn. Trời mưa ngày càng lớn khiến chị di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, Alice đã rất bất ngờ khi được người dân giúp đỡ trong cơn mưa lớn và tình cảnh ngập lụt.

"Một đồng chí công an đứng giữa trời mưa để điều tiết giao thông giúp mọi người.

Khi thấy tôi đi xe đạp, mọi người tự nhường đường, dành chỗ cho tôi cất xe và trú mưa. Lúc mưa tạnh, xe của tôi bị kẹt, khó lấy ra. Một người phụ nữ đã tiến tới, di chuyển các xe xung quanh để tôi dễ dàng ra ngoài", Alice kể.

"Dù mưa lớn, ngập sâu nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng vì sự tốt bụng của người Việt Nam. Họ không chỉ giúp tôi mà còn giúp đỡ lẫn nhau", nữ du khách chia sẻ.

Hình ảnh giao thông Hà Nội sáng 26/8 do Alice ghi lại

Những ngày ở Hà Nội, Alice ấn tượng với tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam. Chị đang mong chờ thời tiết tốt hơn để có thể hòa vào dòng người xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

"Chắc chắn, tôi sẽ còn trở lại Hà Nội", Alice khẳng định.