Sau chung kết Miss World 2026, hình ảnh Bảo Ngọc xuất hiện cùng top 3 gồm hoa hậu Joheirry Mola, á hậu 1 Elisabeth Reynés và á hậu 2 Taanusiya Chetty thu hút sự chú ý. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng người đẹp Việt Nam là “tệp đính kèm” khi liên tục đồng hành cùng top 3.

Trước những bình luận này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị tổ chức Miss World 2026, cũng như là đơn vị chủ quản của Bảo Ngọc đã đưa ra thông tin nhằm làm rõ vai trò của cô trong các hoạt động sau cuộc thi.

Hoa hậu Bảo Ngọc bên top 2 Miss World 2026 trong các hoạt động sau đêm chung kết.

Tại chung kết Miss World 2026 diễn ra ở Nha Trang, Bảo Ngọc được gọi tên vào top 6 cùng các đại diện Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi. Chung cuộc, Bảo Ngọc dừng chân ở top 6, xác lập thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại Miss World.

Thông tin từ đơn vị chủ quản, sau đêm chung kết với lợi thế ngoại ngữ và vai trò đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc hỗ trợ phiên dịch lời cảm ơn của top 3 tới lãnh đạo địa phương. Cô đồng thời truyền tải những lời chúc mừng, động viên từ lãnh đạo tới top 3 và Tổ chức Miss World.

Khi đoàn trở về TPHCM, Bảo Ngọc cũng tới trụ sở đơn vị tổ chức Miss World 2026 cùng top 3. Lý do là bởi Bảo Ngọc đang có hợp đồng do đơn vị tổ chức Miss World 2026 quản lý. Vì vậy, việc cô trở về công ty sau hành trình dự thi, đồng thời cùng đơn vị chủ quản chào đón top 3, gặp gỡ ê-kíp và nhân viên là hoạt động bình thường.

Đơn vị chủ quản nhấn mạnh các hoạt động của Bảo Ngọc từ ngày 6/9 không phải những nghĩa vụ mà cô bắt buộc phải thực hiện theo hợp đồng Miss World.

Ngày 6/9, Bảo Ngọc tham gia một sự kiện của một nhãn hàng. Hoạt động nằm trong quyền lợi và số lượng sự kiện thuộc hợp đồng đại sứ của cô, độc lập với nghĩa vụ liên quan đến Miss World.

Trước những cách gọi như “tệp đính kèm”, đơn vị chủ quản mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn và không quy kết hoặc hạ thấp người đẹp.

Mỗi hoạt động của cô đều có cơ sở và vai trò riêng: hợp đồng đại sứ, lời mời hoặc phần thưởng dành cho Bảo Ngọc, cũng có hoạt động thể hiện sự đồng hành với các đối tác đã hỗ trợ.

Đối với những hoạt động không liên quan đến vai trò, hợp đồng hoặc quyền lợi trực tiếp, Bảo Ngọc sẽ không tham gia.

Đơn vị này cho biết Tổ chức Miss World cùng top 3 đã trực tiếp gửi lời cảm ơn và động viên người đẹp Việt Nam vì những hỗ trợ của cô trong thời gian qua.

Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử của Top 12:

Ảnh, video: Miss World