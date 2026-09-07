Elisabeth Reynés - đại diện Tây Ban Nha vượt qua nhiều đối thủ để giành ngôi Á hậu 1 Miss World 2026 trong đêm chung kết diễn ra cuối tuần qua tại Nha Trang chỉ đứng sau tân Hoa hậu Thế giới Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica) và trên á hậu 2 Taanusiya Chetty (Malaysia).

Elisabeth Reynés (bên trái) đứng cạnh tân Miss World 2026 Joheirry Mola.

Trước Reynés, thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha tại Miss World là chiến thắng của Mireia Lalaguna năm 2015 và vị trí Á hậu 2 của Carmen Cervera năm 1961. Sau đêm chung kết, Reynés còn nhận thêm danh hiệu Miss World Europe - Hoa hậu Thế giới châu Âu.

Elisabeth Reynés nhận danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Âu:

Từ cô gái mắc chứng khó đọc đến hậu duệ bá tước Thụy Điển

Elisabeth Reynés Alabern, 22 tuổi sinh ra và lớn lên tại Palma, thủ phủ đảo Mallorca thuộc Quần đảo Balearic. Cô cao 1,71m, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý lưu trú và hiện theo học Quản trị khách sạn tại Đại học Quần đảo Balearic (UIB), song song làm truyền thông du lịch. Reynés nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan và tiếng Anh, đang học thêm tiếng Đức và Thụy Điển.

Trước khi đăng quang Miss World Tây Ban Nha 2026, Reynés từng giữ vương miện Miss World Illes Balears 2025. Cô cũng là người đẹp Tây Ban Nha đầu tiên được Hoàng gia nước này tiếp đón tại cung điện Marivent trước khi lên đường sang Việt Nam.

Elisabeth Reynés nền nã trong tà áo dài Việt Nam.

Dự án Người đẹp nhân ái của Reynés hướng tới nâng cao nhận thức về chứng khó đọc (dyslexia) - khó khăn cô từng đối mặt từ nhỏ. Cô viết cuốn sách thiếu nhi đầu tay El Ritmo de las Letras (Nhịp điệu của những con chữ) do em gái minh họa, đồng thời làm đại sứ cho tổ chức DISFAM.

Hồi tháng 7, Reynés cùng tổ chức Venbalears - hội người Venezuela tại Balearic quyên góp nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn tại địa phương.

Elisabeth Reynés bên bạn trai và giây phút đăng quang Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha 2026.

Truyền thông Tây Ban Nha gần đây còn khai thác gốc gác gia đình Reynés. Theo tạp chí Hola, cô là chắt của bá tước Carl Gustaf von Rosen (1909-1977), phi công, nhà hoạt động nhân đạo Thụy Điển. Bà của Reynés cũng là nữ bá tước, nói được 8 ngôn ngữ, từng quen biết huyền thoại Josephine Baker tại Paris.

Mẹ cô, bà Isabel Alabern von Rosen, là nhà tâm lý học trẻ em kiêm nhà văn. Cha cô cũng là nhà tâm lý học. Em gái Yvonne Reynés theo ngành Công nghệ sinh học, đang học thạc sĩ Tin sinh học. Cô cũng có bạn trai tên Gonzalo đồng hành 4 năm qua.

Elisabeth Reynés bên Chủ tịch Miss World Julia Morley và hòa đồng bên các thí sinh.

Câu trả lời chạm trái tim và đêm chung kết nghẹt thở

Tại chung kết Miss World 2026, Reynés lần lượt vượt qua top 40, top 20 trước khi vào top 12, cùng đại diện châu Âu còn lại là Indira Ampiot (Pháp). Khi được hỏi sẽ làm gì nếu đăng quang hoa hậu châu lục, Reynés cho biết sẽ dùng vị trí này để nâng cao nhận thức về trẻ em, xuất phát từ chính tuổi thơ thiếu điều kiện phát triển.

Vượt qua top 12, Reynés giành vé vào top 6 với tư cách đại diện châu Âu, cùng Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam), Snit Habteab (Eritrea, giải Bình chọn của khán giả), Romanda Hombir (Nam Phi), Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica) và Taanusiya Chetty (Malaysia, thắng giải Người đẹp nhân ái).

Người đẹp Tây Ban Nha chiến thắng vị trí á hậu 1 dù sở hữu ngoại hình khá nhỏ nhắn trong top 6.

Ở phần ứng xử top 6, khi được hỏi nếu có thể gặp một người để hiện thực hóa mục tiêu dự án cộng đồng, Reynés chọn gặp Josephine Baker - nghệ sĩ, nhà hoạt động vì bình đẳng người Mỹ mà bà cô từng quen biết.

Ngay sau đêm chung kết, hàng loạt báo Tây Ban Nha như Última Hora, Diez Minutos, Semana, El Día de Zamora đồng loạt đưa tin, trong đó Diez Minutos mô tả đây là một trận chung kết nghẹt thở. Truyền thông trong nước đánh giá cô là gương mặt triển vọng cho thời trang và truyền hình, đồng thời gọi đây là dấu mốc tự hào của quần đảo Balearic, quê hương Reynés.

Trước khi lên đường, Reynés mang theo lá cờ Tây Ban Nha, huy chương rước lễ lần đầu và cuốn Párpados de cristal (Mí mắt thủy tinh) của mẹ như những kỷ vật tinh thần. Ngoài hoạt động cộng đồng, cô yêu thích thiết kế đồ họa, thời trang, khiêu vũ, hội họa, chơi đàn viola, nấu món ăn truyền thống Tây Ban Nha và sáng tạo nội dung mạng xã hội.

"Vẻ đẹp của chúng ta bắt đầu từ khoảnh khắc ta chọn là chính mình và trung thực với bản thân", Reynés chia sẻ phương châm sống theo đuổi suốt hành trình tại Miss World lần thứ 73.

Những điều thú vị về Elisabeth Reynés Trước khi đi ngủ: Tôi rửa mặt thật sạch. Nước hoa yêu thích: Libre của YSL và các loại xịt thơm cơ thể của Victoria's Secret. Sản phẩm làm đẹp lý tưởng: Một loại kem dưỡng ẩm tốt dành cho làn da cơ địa của tôi và mascara. Trong túi mỹ phẩm khi đi du lịch: Nước hoa dạng mini, gel rửa tay khô và kem dưỡng da tay. Phẫu thuật thẩm mỹ: Hiện tại, tôi chưa có ý định thực hiện bất kỳ can thiệp nào. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu thực hiện, tôi sẽ làm một cách có trách nhiệm.

Nguồn: MW, Hola, Diez Minutos

Ảnh, video: Instagram, MW