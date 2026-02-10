Esther, một tiếp viên hàng không của hãng KLM - hãng hàng không quốc gia của Hà Lan, chia sẻ trên TikTok cách đơn giản để kiểm tra xem có ai trốn dưới gầm giường khách sạn hay không bằng cách ném một chai nước lăn qua gầm.

Nếu chai nước không lăn ra phía đối diện, rất có thể có vật cản, thậm chí có người đang ẩn nấp phía dưới. Du khách cũng có thể dùng các vật dụng khác như chai dầu gội hay lon nước ngọt. Cách này sẽ giúp bạn không cần cúi xuống ngó gầm giường.

Một tiếp viên hàng không khác là Nassim cũng bật mí với tờ Express về bí quyết để đảm bảo an toàn trong phòng khách sạn vào ban đêm. Cô luôn đặt vali chắn ngay cửa phòng, để nếu có ai cố mở cửa, cô sẽ phát hiện ngay.

Những chai nước hay lon nước ngọt, chai dầu gội trong khách sạn có một tác dụng khác mà nhiều người không biết. Ảnh minh họa: Freepik

Bất kỳ đồ vật to, nặng nào trong phòng cũng có thể dùng để đảm bảo an toàn như vậy. Mỗi lần quay lại phòng, Nassim đều kiểm tra kỹ khắp nơi để đảm bảo không có ai đang trốn. Cô kể rằng, đồng nghiệp của cô từng bị tấn công vì không phát hiện có người ẩn trong tủ quần áo.

Nassim chia sẻ: "Tôi không bao giờ bỏ qua bước kiểm tra toàn bộ phòng khách sạn. Các khu vực như phòng tắm, gầm giường, tủ quần áo, dưới bàn và sau rèm cửa đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng".

Trao đổi với Sun Travel, bà Carolyn Pearson - CEO kiêm nhà sáng lập Maiden Voyage, người thường xuyên chia sẻ các mẹo, thủ thuật và lời khuyên về an toàn với du khách, cho biết, một trong những rủi ro thường gặp là việc công khai số phòng tại quầy lễ tân khách sạn.

Dù việc nhân viên lễ tân đọc to số phòng tại khu vực sảnh là chính sách của các khách sạn, nhưng điều này có thể vô tình làm lộ thông tin lưu trú của khách. Bà khuyến nghị du khách nên chủ động đề nghị lễ tân ghi số phòng ra giấy nhằm hạn chế người khác biết được vị trí phòng.

"Tôi luôn mang theo một cái chặn cửa để tăng thêm an ninh cho phòng khách sạn vào ban đêm vì một số cửa phòng khách sạn chỉ có một khóa", bà chia sẻ.

Carolyn cũng lưu ý rằng, tài sản có giá trị nên được cất trong két an toàn, do trong quá trình dọn phòng, cửa phòng thường được mở để thuận tiện cho việc vệ sinh, khiến các vật dụng đắt tiền dễ bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Theo bà, kẻ gian hoàn toàn có thể thông báo với bộ phận dọn phòng rằng họ để quên đồ trong phòng của một vị khách, qua đó dễ dàng lấy đi những tài sản có giá trị nếu bạn không cất kĩ càng.

Khánh Linh