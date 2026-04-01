Phổi lợn rất rẻ. Tôi nghe nói ăn phổi bổ phổi. Xin bác sĩ tư vấn! (Ngọc Hà - Hà Nội).

Bác sĩ Hoàng Sầm - Viện Y học Bản địa Việt Nam tư vấn:

Phổi lợn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, từ cháo lòng đến các món xào, luộc. Nhiều người rất thích món ăn này. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và nên hạn chế tiêu thụ nếu bạn muốn bảo vệ cơ thể về lâu dài.

Theo Đông y, phổi lợn (trư phế) có tính hàn, vị nhạt, quy kinh phế, giúp thanh đàm, giảm ho; thường dùng trong viêm phế quản, hen, lao phổi hoặc ho kéo dài.

Dưới góc nhìn hiện đại, đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin và các vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, quan niệm ăn gì bổ đó là không hoàn toàn chính xác.

Các lý do bạn nên hạn chế ăn phổi:

- Nơi lọc khí: Về mặt sinh học, phổi là cơ quan hô hấp, đảm nhiệm chức năng trao đổi khí với môi trường. Cấu trúc của phổi gồm hàng triệu phế nang nhỏ li ti, giúp hấp thụ oxy và thải khí CO2. Tuy nhiên, chính cấu trúc này cũng khiến phổi trở thành “bộ lọc” tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và nhiều tác nhân gây hại.

- Nơi trú ngụ vi khuẩn: Do thường xuyên tiếp xúc với không khí và môi trường sống, bộ phận này dễ trở thành nơi cư trú của vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Nếu không được làm sạch và chế biến kỹ, các tác nhân này có thể xâm nhập vào cơ thể người, gây ảnh hưởng sức khỏe.

- Tích tụ bụi và kim loại: Với diện tích lớn và cấu trúc xốp, phổi có khả năng giữ lại bụi mịn và các chất tồn dư từ môi trường chăn nuôi. Một số nghiên cứu còn cho thấy, các kim loại nặng trong không khí có thể tích tụ trong phổi. Khi ăn phải, những chất này có thể tồn đọng trong cơ thể, gây hại lâu dài cho gan, thận.

- Tồn dư hóa chất, kháng sinh: Nếu người nuôi sử dụng chất tạo nạc, thuốc cho lợn thì phổi cũng là cơ quan tích tụ nhiều nhất, có thể chiếm hơn 60% lượng tồn dư. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc nếu tiêu thụ phải sản phẩm không đảm bảo. Do cấu trúc nhiều phế nang, việc làm sạch phổi lợn rất khó triệt để. Dù đã sơ chế kỹ, nguy cơ tồn dư vi khuẩn, bụi bẩn hay ký sinh trùng vẫn có thể còn sót lại.

- Giàu chất béo xấu: Giống nhiều loại nội tạng khác, phổi chứa lượng cholesterol đáng kể. Việc ăn phổi thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và các vấn đề chuyển hóa.

Nếu bạn thích ăn phổi, thi thoảng bạn có thể ăn chút ít nhưng nên mua phổi còn tươi, màu hồng và chế biến thật kỹ. Khi mua về, bạn nên xả nước vào khí quản, bóp rửa nhiều lần để đẩy chất bẩn ra ngoài.

Bạn có thể cắt nhỏ phổi, dùng bột mì chà xát để hút bụi và khử mùi hoặc ngâm với rượu hoặc giấm giúp giảm mùi tanh. Trước khi chế biến món ăn, bạn nên chần phổi qua nước sôi.

Thực phẩm đều có mặt lợi và hại, việc lựa chọn thực phẩm an toàn và cân đối khẩu phần vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.