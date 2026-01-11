Tôi thích ăn trứng lòng đào có vị béo ngậy, mềm mịn và giữ trọn dinh dưỡng. Vậy trứng lòng đào có thực sự tốt cho sức khỏe? Ai nên ăn, ai cần tránh và mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng để không gây hại cho tim mạch? Xin cảm ơn bác sĩ! (Vũ Hồng Hạnh - Tân Tạo, TPHCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hy, chuyên khoa dinh dưỡng (TPHCM) tư vấn:

Trứng là một trong những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cung cấp gần như đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể. Trứng chứa protein chất lượng cao, dễ hấp thu, giúp xây dựng và phục hồi tế bào, cơ bắp. Lòng đỏ trứng còn giàu vitamin A, D, E, K, B2, B12 cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho, selen - những dưỡng chất quan trọng cho não bộ, hệ thần kinh và thị lực.

Khi được sử dụng với lượng phù hợp, kết hợp chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, trứng có thể giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và mắt.

Trứng luộc chín vừa là tốt nhất. Ảnh: P.V.

Nhiều người thích trứng lòng đào vì vị béo và mềm. Thực tế, trứng nấu chưa chín kỹ có thể giữ lại nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hơn so với trứng luộc chín hoàn toàn. Tuy nhiên, mức độ chín của trứng cũng ảnh hưởng đến cả lợi ích lẫn nguy cơ:

Trứng lòng đào (lòng đỏ còn lỏng, lòng trắng hơi sệt): Giữ tốt các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin B2, choline. Tuy nhiên, lòng trắng chưa chín chứa avidin - chất có thể cản trở hấp thu biotin. Đặc biệt, trứng lòng đào tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, vì vậy không phù hợp với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Trứng chín vừa (lòng đỏ hơi đặc, lòng trắng chín hoàn toàn): Vừa an toàn, vừa giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng, phù hợp với đa số người trưởng thành khỏe mạnh.

Trứng chín kỹ (lòng đỏ và lòng trắng đều cứng): Dù một số vitamin nhạy nhiệt bị giảm nhưng mức độ an toàn cao, thích hợp cho những người cần ăn chín kỹ vì lý do sức khỏe.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng?

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA, 2020):

- Người khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày mà không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Người có mỡ máu cao, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch nên giới hạn 3-4 quả trứng mỗi tuần, đồng thời ưu tiên sử dụng lòng trắng trứng vì gần như không chứa cholesterol.

