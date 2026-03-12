Gia đình tôi hay bỏ bì lợn vì sợ béo. Tuy nhiên, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng ăn nhiều bì lợn chống lão hóa, rất tốt cho sức khỏe. Xin bác sĩ tư vấn. (Ngọc Lê - Hà Nội)

Tiến sĩ , bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Miếng bì lợn tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng đúng cách. Theo Đông y, bì lợn vị ngọt, mặn, tính bình, có công dụng bổ huyết, thông sữa, mịn da, chống lão hóa.

Các công dụng của bì lợn cụ thể như:

Bổ gân cốt, hỗ trợ xương khớp: Bì lợn giàu protein và collagen là những thành phần có vai trò quan trọng đối với cấu trúc sụn khớp, dây chằng và mô liên kết.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, bì lợn được xem là thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến, có thể bổ sung vào các món canh, món hầm để hỗ trợ gân cốt, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người đau nhức khớp hoặc đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

Hỗ trợ khí huyết, giảm mệt mỏi: Bì lợn có tính mát và được cho là có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu, da xanh xao, hay hoa mắt chóng mặt. Khi khí huyết được điều hòa, cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn và ít mệt mỏi hơn.

Nuôi dưỡng thần kinh, hỗ trợ trí nhớ: Thực phẩm này chứa một lượng vitamin B12. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Việc bổ sung vitamin B12 hỗ trợ chức năng não bộ, góp phần giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Trong y học cổ truyền, tình trạng hay quên, suy giảm tinh thần có thể liên quan đến tâm huyết hư hoặc thận tinh suy. Những thực phẩm bổ huyết, dưỡng tinh như bì lợn có thể hỗ trợ cải thiện phần nào tình trạng này.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa: Quá trình lão hóa không chỉ biểu hiện ở làn da mà còn liên quan đến sự suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Nhờ chứa collagen và các dưỡng chất cần thiết, bì lợn có thể góp phần hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da, giảm tình trạng khô và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đặc biệt ở phụ nữ sau 40 tuổi hoặc người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ.

Bì lợn có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Làm đẹp da, giúp da mềm mại: Theo y học cổ truyền, bì lợn có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh Can, Thận và Tỳ. Thực phẩm này có tác dụng dưỡng âm, sinh tân dịch, nhuận táo, cải thiện tình trạng da khô ráp, nứt nẻ.

Bì lợn chứa nhiều collagen duy trì độ đàn hồi và giữ ẩm cho da. Khi được bổ sung hợp lý, collagen có thể hỗ trợ lớp biểu bì hấp thu nước tốt hơn, góp phần làm da mềm mịn và giảm hình thành nếp nhăn. Đặc biệt ở người ngoài 40 tuổi, khi làn da bắt đầu lão hóa, việc bổ sung collagen từ thực phẩm có thể cải thiện độ săn chắc của da.

Dù có một số lợi ích, bì lợn cũng cần được sử dụng với lượng hợp lý. Nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng cholesterol, hình thành mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ. Những người đang mắc các bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp nên hạn chế ăn bì lợn.

Ngoài ra, bì lợn cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến. Nếu còn lông, ký sinh trùng hoặc không được nấu chín kỹ, bì lợn có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc nhiễm khuẩn.