Vị trí phòng tắm

Trong phong thủy, trung tâm ngôi nhà được xem là "trái tim", hội tụ sinh khí và cần sự khô thoáng, sáng sủa.

Trung tâm thuộc hành Thổ, trong khi phòng tắm thuộc hành Thủy. Đặt phòng tắm ở vị trí này tạo ra thế "Thổ khắc Thủy", khiến uế khí lan tỏa ra khắp không gian sống, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài vận của gia đình.

Trên thực tế, các kiến trúc sư cũng thường tránh bố trí phòng tắm ở trung tâm ngôi nhà vì những bất tiện về công năng: thiếu ánh sáng tự nhiên, thông gió kém và khó bố trí hệ thống thoát nước.

Phòng tắm là nơi chứa nhiều uế khí và liên quan trực tiếp đến yếu tố nước trong phong thủy. Bố trí hài hòa và giữ không gian khô ráo, sạch sẽ giúp cân bằng năng lượng cho cả ngôi nhà.

Nếu cấu trúc nhà đã cố định, gia chủ có thể sử dụng quạt thông gió mạnh, tinh dầu và cây xanh để giảm thiểu tác động.

Cửa phòng tắm không nên đối diện cửa chính vì dòng khí tốt vào nhà sẽ bị uế khí xâm nhập, đồng thời hơi ẩm và mùi từ phòng tắm có thể lan ra tiền sảnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Cửa phòng tắm và phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, cần sự yên tĩnh và năng lượng tích cực. Khi cửa phòng tắm đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ, hơi ẩm từ phòng tắm có thể đi thẳng vào không gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của người trong phòng.

Trong nhiều căn hộ hiện đại, phòng ngủ thường có vệ sinh khép kín để tiện lợi. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến thông gió và giữ cửa đóng, hơi ẩm từ phòng tắm có thể thấm vào đệm, chăn.

Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn có thể gây các vấn đề về hô hấp và da liễu.

Giải pháp là giữ cửa phòng tắm luôn đóng khi không sử dụng, lắp quạt thông gió và thường xuyên mở cửa sổ (nếu có) để không khí lưu thông. Có thể treo rèm che hoặc đặt cây xanh nhỏ giữa hai cửa để tạo lớp phân tách tự nhiên.

Ánh sáng và thông gió

Phòng tắm là không gian có độ ẩm cao, dễ tích tụ nấm mốc và vi khuẩn nếu không được thông gió tốt.

Theo phong thủy, sự tù đọng của không khí tượng trưng cho sự trì trệ, cản trở dòng chảy tài lộc và năng lượng tích cực.

Cửa phòng tắm nên được giữ đóng khi không sử dụng để hạn chế hơi ẩm và uế khí lan ra các không gian khác trong nhà.

Ánh sáng đầy đủ, ưu tiên ánh sáng tự nhiên hoặc đèn vàng ấm giúp cân bằng âm khí vốn có của phòng tắm. Nếu phòng tắm không có cửa sổ, cần lắp đặt quạt thông gió hoạt động hiệu quả và có thể sử dụng đèn sáng hơn để bù đắp.

Một số gia đình còn đặt chậu cây nhỏ như lưỡi hổ hoặc trầu bà trong phòng tắm để vừa thanh lọc không khí, vừa cân bằng năng lượng cho không gian này.

Điều ít ai để ý là ánh sáng và thông gió không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đến tâm lý. Một phòng tắm tối tăm, ẩm thấp dễ khiến người sử dụng cảm thấy bí bách, mệt mỏi.

Ngược lại, không gian sáng sủa, khô ráo và thơm tho lại mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

Màu sắc và vật liệu

Phòng tắm thuộc hành Thủy, vì vậy việc lựa chọn màu sắc và vật liệu cần hài hòa với yếu tố này.

Các gam màu sáng, nhẹ nhàng như trắng, be, xanh nhạt không chỉ tạo cảm giác sạch sẽ, thông thoáng mà còn giúp cân bằng năng lượng cho không gian.

Tránh sử dụng quá nhiều màu tối hoặc vật liệu thô ráp, dễ gây cảm giác nặng nề, bí bách. Gương trong phòng tắm cũng cần được bố trí hợp lý, không đặt gương đối diện cửa ra vào hoặc đối diện trực tiếp với bồn cầu, vì có thể tạo cảm giác bất an và phản chiếu năng lượng không tốt.

Một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: gạch lát sàn và tường nên có bề mặt dễ vệ sinh, không quá trơn trượt để đảm bảo an toàn, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Vệ sinh và bảo trì

Dù bố trí đúng phong thủy đến đâu nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ phòng tắm luôn sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng.

Nước đọng, ẩm mốc hay mùi khó chịu không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tượng trưng cho sự trì trệ, cản trở tài lộc.

Nên thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước để tránh rò rỉ, bởi trong phong thủy, nước rò rỉ cũng đồng nghĩa với việc tiền bạc bị thất thoát.

Các thiết bị vệ sinh cần được bảo trì định kỳ, thay thế ngay khi hỏng hóc để tránh tích tụ năng lượng tiêu cực.

Có một chi tiết ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng: mùi hương. Một phòng tắm sạch nhưng có mùi ẩm mốc vẫn khiến người sử dụng cảm thấy không thoải mái.

Sử dụng tinh dầu thiên nhiên, nến thơm hoặc túi thảo mộc có thể giúp không gian luôn thơm tho, dễ chịu. Đây cũng là cách đơn giản để "nâng cấp" trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.