Với nhiều người yêu xe, khoảnh khắc cầm lái một chiếc Corvette cổ điển không chỉ là ước mơ mà còn là phần thưởng xứng đáng cho đam mê và nỗ lực. Nhưng với Jim Maidens, một người đàn ông ở Đông Tennessee (Mỹ), hành trình ấy đã biến thành bi kịch khi anh vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mua bán xe cũ qua mạng.

“Chiếc xe trong mơ” giá quá hời

Mọi chuyện bắt đầu khi Maidens nhìn thấy tin rao bán một chiếc Chevrolet Corvette đời 1963 – mẫu xe được coi là biểu tượng của dòng C2 (thế hệ thứ 2). Người bán tỏ ra nhiệt tình, sẵn sàng gọi điện trao đổi và khẳng định nhiều người khác cũng đang tranh mua xe.

Chevrolet Corvette đời 1963 được nhiều người mê xe cổ săn lùng. Ảnh: Bring A Trailer

“Ông ta nói xe còn rất tốt, đã lái thử và chạy rất tuyệt vời,” Maidens kể. Điều đáng nói, anh vốn không phải người thiếu kinh nghiệm khi từng sở hữu hai chiếc Corvette nên biết rõ dòng xe này.

Chiếc xe được rao với mức giá 26.000 USD (685 triệu đồng) kèm 750 USD (gần 20 triệu đồng) phí vận chuyển. Tuy nhiên, mức giá quá “hời” lại chính là mồi nhử vì con số này thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Theo thị trường, một chiếc Corvette đời 1963 thường có giá gấp đôi con số mà kẻ lừa đảo đưa ra. Nhưng thay vì đặt nghi vấn, Maidens lại coi đây là cơ hội vàng. Tin tưởng vào lời rao bán trên Facebook và những cuộc điện thoại đầy thuyết phục của kẻ lừa đảo, anh lập tức chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, kẻ bán hàng khẳng định xe sẽ được vận chuyển cuối tuần và đến vào thứ Hai. Maidens chờ đợi trong háo hức. Nhưng thứ xuất hiện không phải là chiếc Corvette mơ ước, mà là… sự im lặng lạnh lùng.

“Chiếc xe chưa bao giờ đến. Tôi gọi lại thì bị chặn ngay. Chỉ một khoảnh khắc, 26.750 USD biến mất,” anh cay đắng chia sẻ.

Cạm bẫy không chừa ai và bài học đắt giá

Những vụ lừa đảo kiểu này không hề xa lạ. Chúng đánh vào lòng tin và sự háo hức của người mua. Kẻ gian thường sử dụng hình ảnh xe thật, thậm chí lấy từ các nguồn bán xe uy tín rồi chế giấy tờ giả để thuyết phục nạn nhân.

Ngay cả những người giàu kinh nghiệm hay triệu phú đam mê xe cổ cũng đã từng trở thành nạn nhân. Bởi khi đối diện với “món hời trong mơ”, lý trí rất dễ bị cảm xúc lấn át.

Các chuyên gia cảnh báo giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là luôn yêu cầu xem xe trực tiếp, hoặc thuê một bên thứ ba uy tín kiểm tra trước khi giao dịch. Tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào hình ảnh hay lời hứa hẹn qua điện thoại.

Chỉ cần một bước xác minh nhỏ cũng đủ để bạn phân biệt đâu là giấc mơ có thật và đâu chỉ là cái bẫy ngọt ngào. Trong thế giới xe cổ, đôi khi khoảng cách giữa việc cầm lái “huyền thoại bốn bánh” và việc mất trắng hàng chục nghìn đô chỉ gói gọn trong… một cú click chuyển tiền.

(Theo Carscoops)

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!