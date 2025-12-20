Ngày 19/12, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) tổ chức chương trình đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và năng lực phòng xét nghiệm y tế.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Mạnh Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu Điện, đây là sự ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh. Xét nghiệm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm, chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Người dân nên thực hiện xét nghiệm định kỳ từ 1-2 lần mỗi năm.

Lấy máu xét nghiệm tại bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Anh.

Theo bác sĩ Đức, chỉ từ một mẫu máu xét nghiệm, bác sĩ có thể thu được nhiều thông tin giá trị để chẩn đoán bệnh. Các chỉ số huyết học như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu; các xét nghiệm sinh hóa đánh giá chức năng gan, thận, tuyến giáp; các marker ung thư… đều có vai trò quan trọng trong việc sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính và nguy hiểm.

Việc xét nghiệm định kỳ hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng bởi các chỉ số sức khỏe có thể thay đổi nhanh chóng.

“Chỉ số năm nay có thể bình thường nhưng sau 6 tháng đến 1 năm, men gan, mỡ máu hoặc đường huyết có thể tăng đột biến nếu không được theo dõi”, bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Từ kết quả xét nghiệm, bác sĩ có thể đưa ra những cảnh báo sớm và tư vấn phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm hơn. Ví dụ, người có nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường cần được cảnh báo để thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và tăng cường vận động; men gan tăng cần theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng rượu bia; mỡ máu cao có thể phải dùng thuốc hoặc thay đổi lối sống nhằm hạn chế biến chứng tim mạch.

Đối với người mắc đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, tùy theo tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định tần suất xét nghiệm phù hợp, có thể 3 tháng/lần hoặc 1 tháng/lần.

Hiện nay, cả nước có khoảng 3.000 phòng xét nghiệm, tuy nhiên nhiều cơ sở chưa được xếp hạng, đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng. Mới chỉ có 18 Sở Y tế triển khai đánh giá phòng xét nghiệm trên toàn quốc, với khoảng 600 phòng xét nghiệm được xếp hạng theo tiêu chí chất lượng. Trong bối cảnh đó, phòng xét nghiệm đạt chứng chỉ ISO 15189:2022 là bảo chứng về độ chính xác, an toàn và độ tin cậy của kết quả xét nghiệm, giúp người bệnh hoàn toàn yên tâm.

Để đạt được chứng chỉ này, cơ sở đã đầu tư đồng bộ về hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, hóa chất đạt chuẩn, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện xét nghiệm cho khoảng 500 người bệnh.

Theo bác sĩ Đức, các quy trình xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng kết quả xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Việc sở hữu phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế cũng là tiền đề quan trọng cho liên thông kết quả xét nghiệm giữa các tuyến, giúp người bệnh không phải thực hiện xét nghiệm nhiều lần khi khám, chữa bệnh ở tuyến trên và tuyến dưới.

