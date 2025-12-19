Ông N.T.C (56 tuổi, ở Ninh Bình) vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) "cầu cứu" bác sĩ trong tình trạng ngứa dữ dội vùng sinh dục kéo dài.

Theo lời kể, khoảng một năm trở lại đây, ông C. thường xuyên bị ngứa nhiều ở vùng sinh dục. Do tâm lý e ngại, thời gian đầu ông tự mua thuốc về bôi và uống nhưng không cải thiện, tình trạng ngứa càng tăng, đặc biệt vào ban đêm.

Không chịu nổi cảm giác ngứa, ông tìm đến một phòng khám tư và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng chỉ giảm trong thời gian dùng thuốc, sau đó nhanh chóng tái phát và thậm chí ngứa nhiều hơn. Cuối cùng, ông quyết định lên Hà Nội để thăm khám chuyên sâu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hòa, chuyên ngành Da liễu, Trung tâm Khám, điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết qua thăm khám phát hiện tại vùng mu của bệnh nhân có nhiều dát màu xanh sáng, kích thước khoảng 1-2mm, kèm theo các sẩn nhỏ và nhiều vết xước do cào gãi. Kết quả soi da dưới kính hiển vi cho thấy hình ảnh rận mu (Pthirus pubis) di chuyển.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống, bôi đặc hiệu diệt rận mu tại chỗ, kết hợp vệ sinh sạch sẽ vùng tổn thương và vệ sinh đồ dùng, quần áo.

Sau điều trị, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, tổn thương da dần hồi phục và bệnh nhân được hẹn tái khám sau một tuần để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như kiểm tra nguy cơ tái nhiễm.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm - Ký sinh trùng của bệnh viện cho biết, rận mu là một loại ký sinh trùng thường sống ở vùng lông mu, quanh hậu môn, ngoài ra còn có thể xuất hiện ở lông nách, lông mày và lông mi.

Người mắc thường có biểu hiện ngứa nhiều vùng sinh dục, đặc biệt vào ban đêm. Trên da có thể xuất hiện các nốt màu xanh nhạt tại vị trí rận cắn.

Trong nhiều trường hợp, rận mu rất khó phát hiện bằng mắt thường và cần quan sát kỹ hoặc sử dụng kính lúp. Bệnh rận mu lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là quan hệ tình dục.

Ngoài ra, việc dùng chung các đồ dùng cá nhân như khăn tắm, chăn ga, quần áo cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bác sĩ Hòa khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan hay tự điều trị kéo dài mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường nhằm tránh tái nhiễm và lây lan cho người xung quanh. Bệnh nhân cần tái khám sau khoảng một tuần để đánh giá hiệu quả điều trị.

