Vào đêm 5/8, một UAV gắn chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle. Theo truyền thông Đức, UAV này chứa hỗn hợp chất nổ có sức công phá lớn. Thiết bị không phát nổ dường như chỉ vì kíp nổ bị đứt rời.

UAV hoạt động trái phép gần sân bay tiềm ẩn rủi ro cao đối với máy bay và hạ tầng hàng không. Ảnh: PA Images

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt gọi đây là một “kịch bản tấn công hỗn hợp” và cảnh báo UAV trang bị chất nổ đã cho thấy một giai đoạn leo thang mới. Ông Dobrindt cho rằng vụ việc khó có thể do những người nghiệp dư thực hiện, đồng thời nhắc tới khả năng có “các thế lực nước ngoài” liên quan, dù chưa nêu tên quốc gia cụ thể.

Sân bay Leipzig/Halle từ lâu đã nằm trong nhóm các sân bay bị ảnh hưởng nhiều nhất tại Đức. Số liệu từ cơ quan kiểm soát không lưu Đức cho thấy năm 2023 có 151 vụ việc liên quan đến UAV trên toàn quốc. Với 21 vụ mỗi nơi, Frankfurt và Leipzig/Halle nằm trong nhóm sân bay bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Mắt xích hậu cần và vận tải quân sự

Leipzig/Halle là một trong những sân bay hàng hóa lớn nhất châu Âu và là một phần trong cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Tập đoàn chuyển phát nhanh và hậu cần quốc tế DHL mô tả địa điểm này là “trái tim của chuỗi hậu cầu toàn cầu”. Mỗi ngày, hơn 2.500 tấn hàng hóa được xử lý tại sân bay. Mỗi năm, Leipzig/Halle ghi nhận khoảng 23.600 lượt chuyến bay vận chuyển hàng hóa.

Theo trang Euronews, từ đầu những năm 2000, sân bay này đã phục vụ cả mục đích quân sự. Trong chiến sự ở Afghanistan, Leipzig/Halle đã trở thành một trung tâm quân sự quan trọng, nơi hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ sử dụng để quá cảnh. Quân đội Đức cũng vận chuyển xe tăng, trực thăng và nhiều thiết bị quân sự khác từ đây.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào thág 2/2022, Leipzig/Halle ngày càng đóng vai trò quan trọng chiến lược. Sân bay này là nơi vận hành chương trình vận tải đường không Giải pháp quốc tế về vận tải hàng không chiến lược (SALIS), do Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO (NSPA) quản lý.

Thông qua chương trình này, 9 quốc gia thành viên NATO hiện được tiếp cận với máy bay vận tải Antonov AN-124-100 để vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt nặng hoặc quá khổ mà các máy bay vận tải quân sự nhỏ hơn như Airbus A400M không thể chuyên chở.

Bài toán phòng thủ UAV

Số vụ việc liên quan đến UAV đang khiến nhiều nước châu Âu lo ngại, đặc biệt tại khu vực Baltic. Do đó, Đức đã dần mở rộng các biện pháp phòng thủ trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Nội vụ Dobrindt đã yêu cầu phải phát hiện, đánh chặn và nếu cần thì bắn hạ UAV nhất quán hơn. Từ tháng 10/2025, cảnh sát liên bang Đức được phép bắn hạ UAV trong một số điều kiện nhất định.

Tại Leipzig/Halle, một hệ thống phòng thủ UAV chuyên dụng cũng đã được lắp đặt. Dù vậy, quan chức phụ trách cơ quan nội vụ bang Saxony Armin Schuster cho rằng tình hình hiện nay giống một “cuộc chạy đua vũ trang” giữa những kẻ tấn công và các cơ quan an ninh.

Chuyên gia về UAV Christian Kaiser giải thích trên kênh ZDFheute rằng, việc bắn hạ một UAV chỉ là bước cuối cùng. Trước đó, phải phát hiện được thiết bị bằng máy quét tần số, camera hoặc radar. Chỉ khi đó mới có thể đánh giá liệu thực sự có mối đe dọa hay không và cần phải thực hiện những biện pháp nào.

Đỗ Thanh Huyền