Dự án FCAS đã bị khai tử. Ảnh: DPA

Báo Kyiv Independent và The Guardian đưa tin, một quan chức tại văn phòng Tổng thống Pháp ngày 8/6 cho hay, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz "lấy làm tiếc" về việc các công ty tham gia chế tạo máy bay chiến đấu không thể đạt được thỏa thuận và đã từ bỏ dự án.

Đài truyền hình NTV của Đức dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho hay, sự sụp đổ của dự án trị giá 100 tỷ USD xuất phát từ những bất đồng giữa công ty quốc phòng Pháp Dassault Aviation và tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu Airbus về việc cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Theo các quan chức Berlin, đây là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực quốc phòng chung của châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: DPA

Chương trình FCAS được Tổng thống Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khởi xướng vào năm 2017, sau đó có thêm sự tham gia của Tây Ban Nha. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống chiến đấu trên không thế hệ mới để thay thế phi đội máy bay chiến đấu Rafale của Pháp cùng các máy bay Eurofighter Typhoon đang phục vụ trong không quân Đức và Tây Ban Nha.

Bình luận về thông tin trên, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann - thành viên Nghị viện châu Âu ngày 8/6 cho biết, sự thất bại của dự án là điều có thể dự đoán được và những sáng kiến ​​như vậy chỉ có thể thành công khi tất cả các đối tác tham gia trên cơ sở bình đẳng.

Nghị sĩ này cho rằng dù dự án FCAS đổ vỡ là điều đáng tiếc nhưng hợp tác quốc phòng giữa các nước vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh của châu Âu. Theo bà, các dự án hợp tác trong tương lai cần dựa trên một cơ chế đối tác công bằng và cân bằng hơn giữa các bên tham gia.

Mặc dù bày tỏ sự tiếc nuối đối với dự án FCAS, bà Zimmermann cho rằng hợp tác quốc phòng giữa các nước vẫn rất cần thiết cho an ninh của châu Âu và kêu gọi các dự án chung trong tương lai được xây dựng trên nền tảng quan hệ đối tác cân bằng hơn.