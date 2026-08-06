Theo báo Guardian, việc phát hiện một UAV nhỏ mang theo chất nổ trong khu vực an ninh hàng hoá gần đường băng phía nam sân bay Leipzig, một trung tâm vận tải và quân sự hàng đầu của Đức, đã gây báo động và dẫn đến việc chuyển hướng các chuyến bay vào sáng 5/8. Cảnh sát Đức đã triển khai một robot gỡ bom để vô hiệu hóa và phá hủy thiết bị nổ.

Một kỹ thuật viên pháp y làm việc cùng robot xử lý bom tại sân bay Leipzig, Đức ngà 5/8. Ảnh: DPA

Một máy bay chở hàng của hãng DHL sau khi buộc phải hủy bỏ quá trình hạ cánh tại sân bay Leipzig, đã va chạm với một vật thể lạ giữa không trung khi đang rời đi. Sau đó, máy bay đã hạ cánh an toàn ở một địa điểm khác.

Trong tuyên bố công khai vào tối 5/8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết vụ UAV mang chất nổ ở sân bay Leipzig dường như không phải do những kẻ nghiệp dư gây ra. Các nhà điều tra cũng đang đang xem xét liệu đây có phải một phần của “kịch bản đe dọa chuyên nghiệp” do thế lực nước ngoài lên kế hoạch hay không.

Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, chiếc UAV gắn thiết bị nổ là loại có 4 cánh, được tìm thấy gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine. Tờ Bild của Đức suy đoán chất nổ có thể được chế tạo từ phân bón và xăng, trong khi các đài truyền hình công cộng NDR và ​​WDR cũng như báo Süddeutsche cho hay thiết bị gây nổ chứa pentaerythritol tetranitrate hay PETN.

Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev đã đổ lỗi vụ việc cho Nga. Cho đến nay, Moscow vẫn chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc này.

Trước đó, Đức và các quốc gia châu Âu khác từng ghi nhận hàng loạt vụ UAV bay trái phép qua các sân bay, cơ sở quân sự, cảng biển và công ty vận tải. Họ cáo buộc các đặc vụ Nga đứng sau một số vụ việc như vậy, nhưng Moscow đã thẳng thừng bác bỏ.