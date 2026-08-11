Vật thể bay không xác định. Ảnh: Agenzianova

Sự gia tăng số lần nhìn thấy UFO ở Đức diễn ra cùng thời điểm Lầu Năm Góc công bố các tài liệu đã được giải mật về những hiện tượng được cho có thể liên quan đến hoạt động ngoài Trái Đất.

Hãng tin RT dẫn lời Giám đốc CENAP Hansjuergen Koehler cho hay tổ chức này chưa từng nhận được nhiều báo cáo về hiện tượng dị thường không xác định (UAP), thuật ngữ chính thức dùng để chỉ UFO như hiện nay.

"Chúng tôi nhận được từ 3 - 6 báo cáo mỗi ngày", ông Koehler nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9/8. Ông Koehler cho biết tính đến tháng 8/2026, đội ngũ của ông đã điều tra khoảng 14.000 báo cáo về các trường hợp nhìn thấy UFO, nhưng không nêu rõ khoảng thời gian thống kê.

Ông Koehler không loại trừ khả năng "ngoài kia có sự sống", nhưng vẫn hoài nghi đối với phần lớn các báo cáo nhìn thấy vật thể lạ. Theo ông, đa số các trường hợp sau điều tra đều được xác định là máy bay, tầng đẩy tên lửa, vệ tinh, sao băng, các hành tinh, khinh khí cầu hoặc thậm chí là các chùm tia laser từ sự kiện có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Một số vụ việc vẫn chưa thể đưa ra kết luận do các điều tra viên thiếu thông tin quan trọng, chẳng hạn như video có độ phân giải cao.

Các cuộc tranh luận về hiện tượng liên quan tới sinh vật ngoài Trái Đất đã gia tăng sau khi Lầu Năm Góc công bố các tài liệu từng được xếp loại mật, liên quan đến những vụ việc được cho là nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh công bố thông tin này vào tháng 2, sau khi cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu trong một cuộc phỏng vấn podcast rằng người ngoài hành tinh là "có thật". Ông Trump cáo buộc ông Obama đã tiết lộ thông tin mật không đúng quy định và cam kết sẽ giải mật toàn bộ hồ sơ liên quan.

Quá trình công bố bắt đầu từ tháng 5 với khoảng 160 tài liệu, sau đó tiếp tục có thêm 4 đợt công bố gồm các đoạn video và lời khai của nhân chứng.