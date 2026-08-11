Theo hãng tin Al Jazeera, ông Wadephul và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 10/8 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz cũng như các nỗ lực giải quyết xung đột đang leo thang ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: DPA

Trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội X, nhà ngoại giao hàng đầu Đức tiết lộ ông đã thúc giục chính quyền Tehran tham gia đàm phán một cách mang tính xây dựng với các nước trong khu vực và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Ông Wadephul cũng kêu gọi Iran tái mở cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào để “đảm bảo hoạt động hàng hải tự do và an toàn cho tất cả các bên”.

Giới chức Iran hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Đức.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết thông qua những cuộc đàm phán ngoại giao, Tehran đã nỗ lực truyền tải thông điệp tới các lực lượng đối đầu rằng eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước khi xảy ra xung đột. Hãng tin WANA dẫn lời ông Nikzad lưu ý các biện pháp thực tế của lực lượng vũ trang đã chứng minh không có giải pháp quân sự nào để mở lại eo biển chiến lược này và các cường quốc trong khu vực cần thích ứng với một khuôn khổ mới.

Ông Nikzad cũng nhấn mạnh Iran không công nhận bất kỳ tuyến đường hàng hải nào qua eo biển Hormuz ngoài tuyến đường đã được thỏa thuận với Oman. Quan chức này khẳng định lộ trình do các lực lượng vũ trang Iran thiết lập là tuyến đường duy nhất cho phép tàu thuyền qua lại, tuân theo các điều kiện do Tehran quy định.