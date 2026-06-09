Toàn bộ hạm đội tàu ngầm tấn công của Anh đang nằm ở cảng chờ bảo dưỡng và sửa chữa. Ảnh: PA Wire

Tờ Daily Mail và Telegraph dẫn các nguồn tin hải quân cho biết, cả 5 tàu ngầm tấn công lớp Astute của hải quân Hoàng gia Anh hiện không thể sử dụng được, trong khi chiếc thứ 6, mặc dù đã được đưa vào biên chế của hạm đội nhưng vẫn chưa sẵn sàng để triển khai.

Các tàu ngầm lớp Astute được thiết kế để theo dõi và răn đe tàu ngầm địch cũng như hộ tống các tàu sân bay và tàu lớp Vanguard mang tên lửa hạt nhân Trident của Anh. Các tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị ngư lôi Spearfish cùng tên lửa hành trình Tomahawk.

Cựu thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân Ryan Ramsey nói với tờ The Telegraph, tình hình hiện tại là một “lời cảnh tỉnh nghiêm trọng”.

Lord West, cựu Đô đốc Hải quân Anh, mô tả tình hình trên là “không thể chấp nhận được... rất đáng lo ngại" vì tàu ngầm tấn công là cần thiết để bảo vệ khả năng răn đe hạt nhân của Anh.

Các vấn đề của hạm đội tàu ngầm hải quân Anh từng được phản ánh từ năm 2023. Khi đó, tờ Daily Mail đưa tin, toàn bộ số tàu ngầm tấn công hạt nhân sẵn sàng hoạt động của Anh đều phải nằm ở cảng do chậm trễ trong công tác bảo dưỡng, thiếu kỹ sư hải quân và không đủ năng lực ụ tàu khô để sửa chữa.

Tuần trước, tàu sân bay HMS Prince of Wales trị giá 4,6 tỷ USD của Anh lại bị hỏng và buộc phải vào cảng Na Uy để sửa chữa.

HMS Astute, tàu ngầm tiên tiến nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Alamy

Những báo cáo trên xuất hiện trong bối cảnh các quan chức Anh tiếp tục viện dẫn mối đe dọa được cho là từ Nga, cho rằng Moscow đang "thăm dò, thách thức, thử nghiệm khả năng phòng thủ của chúng ta". Tuần trước, Tham mưu trưởng quốc phòng Anh Richard Knighton tuyên bố với BBC, Anh đang đối mặt với giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Nga liên tục bác bỏ các tuyên bố cáo buộc nước này đang chuẩn bị tấn công các nước NATO hoặc châu Âu, nhấn mạnh rằng chỉ hành động quân sự trừ khi bị tấn công trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những lời cảnh báo như vậy đồng thời lập luận đó là "ảo tưởng" và "khiêu khích" nhằm hù dọa người dân châu Âu và tạo cớ để tăng ngân sách quân sự. Trong khi đó, các quan chức Nga cáo buộc phương Tây đang gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu thông qua "việc quân sự hóa liều lĩnh".