Chiến đấu cơ Pháp bắn hạ UAV xâm nhập Latvia. Ảnh: Anadolu.

Theo tờ Kyiv Independent và hãng Anadolu, đây là vụ việc mới nhất trong một loạt sự cố an ninh dọc theo khu vực biên giới phía đông của châu Âu. Quân đội Latvia không nêu cụ thể bên nào đã phóng UAV này nhưng cho biết nó bay vào không phận nước này từ Nga, do ảnh hưởng của các hoạt động tác chiến điện từ của Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã ca ngợi "quyết định nhanh chóng và hành động chuyên nghiệp" đối với vụ việc.

Người phát ngôn quân đội Pháp xác nhận máy bay chiến đấu nước này đã bắn hạ một UAV không xác định. Một quan chức NATO cũng cho hay: "Điều này một lần nữa cho thấy quyết tâm và khả năng răn đe và phòng thủ của NATO."

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raivis Melnis nói với các phóng viên, quyết định bắn hạ UAV do Bộ chỉ huy NATO đưa ra. Theo nhà chức trách Latvia, nước này đã ghi nhận hoạt động tác chiến điện tử của Nga trước khi chiếc UAV bay vào nước này. UAV sau đó bị bắn hạ lúc 7h05 GMT gần làng Berzekne, cách biên giới Nga khoảng 30km. Ông Raivis Melnis xác nhận, không có ai bị thương và không có thiệt hại về tài sản.

Các vụ UAV quân sự lạc vào không phận các nước láng giềng của Nga đã làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ lan sang các quốc gia NATO khác.

Tại Moldova, hôm nay (8/6) các mảnh vỡ của một UAV Ukraine được tìm thấy trên một cánh đồng sau khi thiết bị này từ Ukraine bay qua biên giới. Chính phủ Moldova quy trách nhiệm cho Nga, với lập luận rằng vụ việc là hệ quả của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.