Israel tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: WANA

Đài RT và hãng thông tấn CNN đưa tin trong diễn biến mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (8/6) tuyên bố đã phóng tên lửa vào các cơ sở hóa dầu ở Haifa, Israel để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào một địa điểm hóa dầu của Tehran.

IRGC cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng có thể làm xung đột mở rộng sang các mục tiêu năng lượng trên khắp khu vực. Iran đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về những hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các quan chức Iran trước đó xác nhận Israel đã không kích Công ty Hóa dầu Karun tại Đặc khu kinh tế hóa dầu Mahshahr. Hãng thông tấn Mehr đưa tin không có thương vong và nhà chức trách Iran đang đánh giá thiệt hại sau vụ việc.

Hãng tin Tasnim dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói: "Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những hành động của Israel với tư cách là một bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4... Mục đích của các cuộc đàm phán là chấm dứt các hành động quân sự chống lại Iran và chúng tôi cũng xem xét việc chấm dứt xung đột ở Lebanon như một phần của thỏa thuận ngừng bắn”. Ông Baghaei lưu ý việc phá vỡ tiền đề đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao.

Theo hãng tin Anadolu, nhóm vũ trang Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen ngày 8/6 tuyên bố sẽ áp đặt "lệnh cấm hoàn toàn và triệt để" đối với hoạt động hàng hải của Israel tại Biển Đỏ, đồng thời khẳng định các tàu thuyền liên kết với Israel trong khu vực này sẽ lại trở thành mục tiêu tấn công. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm về việc nã tên lửa vào các mục tiêu nhạy cảm của Israel tại khu vực Jaffa và khẳng định "các cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm chính xác vào mục tiêu".

Houthi cho hay các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel là để đáp trả hành động gây hấn của Israel tại Iran, Palestine, Lebanon, Iraq và Yemen: "Chúng tôi khẳng định sẽ đáp trả leo thang bằng leo thang và các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ tăng cường theo diễn biến thực địa và phối hợp với trục thánh chiến và kháng chiến".

Diễn biến chính dẫn tới sự leo thang nghiêm trọng

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon hôm 7/6 mà không có cảnh báo như thường lệ. Trước đây, IDF thường thông báo trước khi tập kích các khu vực đông dân cư.

Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa việc các lực lượng Tel Aviv ném bom dữ dội Beirut. Tehran mô tả cuộc tấn công là một “lời cảnh báo” và tuyên bố sẽ có thêm những “đòn giáng mạnh” nếu Israel tiếp tục bắn phá Lebanon hoặc trả đũa Iran.

Sau khi bị không kích, sáng 8/6, máy bay chiến đấu của Israel đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào "hệ thống phòng thủ chiến lược" khắp Iran.

Động thái mới của Israel diễn ra ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi người đứng đầu Tel Aviv không leo thang căng thẳng hơn nữa.

Ông Trump quả quyết các cuộc tấn công của Israel vào Beirut không có sự phối hợp với Washington và kêu gọi cả hai bên kiềm chế. “Tôi sẽ gọi cho Bibi ngay bây giờ và bảo ông ấy đừng trả đũa. Mỗi bên đã tung đòn của mình rồi. Israel đã tấn công, Iran cũng đáp trả. Chúng ta không cần thêm một cuộc tấn công nào nữa", lãnh đạo Nhà Trắng nói.