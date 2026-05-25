USS Growler từng là tàu ngầm tối mật, được trang bị tên lửa hạt nhân của Hải quân Mỹ, chuyên tuần tra dưới đáy đại dương trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Theo tạp chí Business Insider, tàu ngầm USS Growler do thủy thủ đoàn gồm 90 người vận hành, sử dụng hỏa lực để răn đe, ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ngày nay, tàu ngầm USS Growler được trưng bày tại Bảo tàng Intrepid ở thành phố New York, nơi cũng đang triển lãm tàu sân bay USS Intrepid, dài khoảng 272m từ thời Thế chiến II.
USS Growler hiện nằm nổi cạnh tàu USS Intrepid trên sông Hudson. Du khách không chỉ được ngắm nhìn tàu ngầm này mà còn có thể leo vào bên trong và đi bộ khám phá những không gian chật hẹp của nó.
Tàu ngầm vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của Hải quân Mỹ. Tháng 3/2026, một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương trong khuôn khổ chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội" chống Tehran.
Hải quân Mỹ cũng thỉnh thoảng công khai vị trí của các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân để gửi thông điệp đến các đối thủ. Ví dụ, vào tháng 9/2024, tàu ngầm USS Georgia mang tên lửa dẫn đường đã được điều đến Trung Đông để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel và phô trương sức mạnh trước Iran.
