Tàu ngầm USS Growler khi hạ thủy. Ảnh: Business Insider

Theo tạp chí Business Insider, tàu ngầm USS Growler do thủy thủ đoàn gồm 90 người vận hành, sử dụng hỏa lực để răn đe, ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngày nay, tàu ngầm USS Growler được trưng bày tại Bảo tàng Intrepid ở thành phố New York, nơi cũng đang triển lãm tàu sân bay USS Intrepid, dài khoảng 272m từ thời Thế chiến II.

USS Growler hiện nằm nổi cạnh tàu USS Intrepid trên sông Hudson. Du khách không chỉ được ngắm nhìn tàu ngầm này mà còn có thể leo vào bên trong và đi bộ khám phá những không gian chật hẹp của nó.

Tàu ngầm USS Growler hiện nay. Ảnh: Business Insider

Một trong hai khoang chứa tên lửa của tàu USS Growler. Ảnh: Business Insider

Khoang điều hướng. Ảnh: Business Insider

Trung tâm kiểm tra và dẫn hướng tên lửa. Ảnh: Business Insider

Phòng ngủ của sĩ quan. Ảnh: Business Insider

Phòng tắm của các sĩ quan. Ảnh: Business Insider

Phòng ăn được trang bị tường ốp gỗ công nghiệp và ghế ngồi bọc vinyl. Ảnh: Business Insider

Phòng chứa đồ ăn. Tàu Growler mang theo tất cả lương thực và vật tư cần thiết để duy trì hoạt động trong các cuộc tuần tra kéo dài hơn 2 tháng. Ảnh: Business Insider

Phòng riêng của sĩ quan chỉ huy có điện thoại và giường có thể gấp lại thành ghế ngồi. Ảnh: Business Insider

Phòng điều khiển và trung tâm tấn công. Ảnh: Business Insider

Kính tiềm vọng dùng để quan sát. Ảnh: Shutterstock

Khi tàu ngầm USS Growler di chuyển trên mặt nước, khoang lái là vị trí thuận lợi để các thành viên thủy thủ đoàn quan sát đại dương xung quanh. Ảnh: Business Insider

Phòng định vị thủy âm (sonar). Tàu Growler sử dụng sonar thụ động, một hệ thống micro dưới nước nhằm phát hiện sóng âm và theo dõi các tàu khác cũng như định vị vị trí của chính nó. Ảnh: Business Insider

Tàu ngầm vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của Hải quân Mỹ. Tháng 3/2026, một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương trong khuôn khổ chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội" chống Tehran.

Hải quân Mỹ cũng thỉnh thoảng công khai vị trí của các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân để gửi thông điệp đến các đối thủ. Ví dụ, vào tháng 9/2024, tàu ngầm USS Georgia mang tên lửa dẫn đường đã được điều đến Trung Đông để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel và phô trương sức mạnh trước Iran.